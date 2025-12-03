Alcampo Burgos celebra su 30 aniversario como buque insignia de la compañía en Castilla y León

Alcampo Burgos ha celebrado su 30 aniversario convertido en uno de los grandes referentes comerciales de Castilla y León. El hipermercado -abierto en 1995 y considerado el buque insignia de la compañía en la Comunidad- conmemora tres décadas de actividad, empleo, producto local y compromiso con Burgos y su entorno.

El acto institucional, que ha contando con la participación de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha permitido poner de relieve el impacto económico y social que supone el hipemercado en la provincia, así como el papel transformador que ha ejercido en la evolución del comercio de proximidad, la generación de empleo y la apuesta por el producto local.

Durante el evento, Carmen Odilón, directora de Alcampo Burgos, ha subrayado que este aniversario tiene un fuerte componente emocional para el equipo y para la ciudad, ya que, según ha señalado, “este hipermercado es mucho más que un lugar donde venir a hacer la compra”. “A lo largo de treinta años aquí se ha creado comunidad, se han construido vínculos y se han tejido relaciones que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias burgalesas”, ha afirmado Odilón, quien ha agradecido “la fidelidad de los clientes, muchos de los cuales pertenecen a varias generaciones de una misma familia”.

Además, ha recordado la dimensión que alcanza Alcampo en la ciudad de Burgos, donde la compañía cuenta, además del hipermercado, con 10 supermercados de proximidad. “Estar presentes en tantos barrios nos permite acompañar a Burgos muy de cerca, en lo cotidiano, en lo esencial y también en lo emocional”, ha señalado.

La directora ha puesto en valor la labor del equipo humano del hipermercado, formado hoy por 243 profesionales, que representan uno de los motores de empleo más importantes del comercio burgalés. Ha recordado que 37 de esos colaboradores llevan justo 30 años trabajando en el centro y que “son quienes levantan la persiana cada mañana, quienes conocen a los clientes por su nombre y quienes hacen que cada persona que entra por esta puerta sienta que está en un lugar cercano, humano y de confianza”.

Junto a la plantilla, Odilón ha elogiado a los proveedores burgaleses y de Castilla y León, a quienes ha definido como “la esencia del modelo Alcampo”. Ha subrayado que la relación con ganaderos, agricultores, panaderos, bodegueros y artesanos “es mucho más que una cadena de suministro”, ya que detrás de cada producto “hay familias, hay oficios y hay territorios que merecen tener futuro”.

En 2024, Alcampo realizó compras por valor de más de 203 millones de euros a proveedores de Castilla y León. De esa cifra, 5,4 millones se destinaron directamente a 67 pequeños productores rurales, muchos de ellos ubicados en zonas afectadas por la despoblación. “Cada productor que se incorpora a nuestras tiendas gana estabilidad; y cada producto local que llega a nuestros lineales ayuda a sostener empleo, identidad y territorio”, ha señalado Odilón.

Proveedores locales, un tesoro

El director de Ventas y director territorial de Alcampo en Castilla y León, Jesús López, ha reforzado ese mensaje durante su intervención, recordando que Alcampo mantiene una apuesta “firme” por el producto local, al que ha definido como “un tesoro de sabores, tradiciones y talento que esta tierra lleva décadas preservando”. Ha insistido en que apoyar lo local “no es una estrategia comercial, es una convicción y una responsabilidad”.

El director territorial también ha puesto el acento en el papel que desempeña la compañía en el empleo y la actividad económica regional. Actualmente, Alcampo da trabajo a más de 1.500 personas en Castilla y León, y una parte importante del talento “nace, se forma y se impulsa” en el centro de Burgos. “Este hipermercado marca el ritmo de lo que queremos ser como compañía: un espacio cercano, innovador y profundamente comprometido con su entorno”, ha señalado.

López ha destacado que la historia de Alcampo en Castilla y León “no se entiende sin Burgos y sin Aranda de Duero; los dos centros que marcaron el rumbo y siguen siendo un espejo en el que se miran el resto de tiendas de la Comunidad”. Y, ha significado la capacidad de Burgos para impulsar proyectos de impacto territorial, como el Bosque Comestible del Valle de las Caderechas, en Rucandio, impulsado a través de la Fondation Auchan. “Ese bosque simboliza lo que queremos ser: una empresa que no solo vende, sino que genera vida y siembra futuro en el territorio”, ha afirmado.

Con el cierre del acto, la compañía ha reafirmado su voluntad de seguir apostando por Burgos como una de sus plazas estratégicas en España. “Treinta años después, seguimos teniendo la ilusión del primer día”, ha concluido Carmen Odilón. “Este vuelo colectivo tiene todavía muchos destinos por descubrir, y queremos seguir recorriéndolos junto a esta ciudad y a Castilla y León”.