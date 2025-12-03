Marco Morala acusa a la Diputación de León de "estar en modo contemplativo" con el derrumbe en Peñalba de Santiago

El alcalde de la localidad leonesa de Ponferrada, Marco Morala, acusó al equipo de gobierno de la Diputación de León, de PSOE y UPL, de estar “en modo contemplativo” sin hacer nada para resolver el derrumbe en la carretera de Peñalba de Santiago que ha provocado, además de problemas de potabilidad en el agua de la ciudad, la incomunicación de los vecinos de ese pueblo dado que solo pueden acceder por el Alto de la Cruz, cortado desde anoche por la intensa nevada.

“Parece que esta mañana, por fin, la Diputación se ha puesto a trabajar. Tampoco mucho, no es su estilo”, dijo hoy el regidor, quien recuerda que el problema generado con la nieve en el Alto de la Cruz es consecuencia de que la institución provincial lleve años sin “ningún tipo de acción para Ponferrada en esa zona”.

“Y gracias que bajo el mandato de Juan Martínez Majo en la Diputación, y en tiempo récord, se ejecutó el acceso por el Alto de la Cruz, sino Peñalba estaría incomunicado durante meses”, afirmó. “Nos han dejado sin agua, sin carretera. Yo creo que es una gravísima irresponsabilidad política de la que van a tener que responder”, añadió.

Morala también explicó que la Policía Municipal se encuentra en el cruce del Alto de la Cruz, hasta donde por ahora se puede acceder, pero es necesario limpiar la vía que baja desde allí hasta Peñalba. “Hay que hacer una actuación con mucho cuidado y muy, muy exhaustiva, antes de permitir el paso, porque hay riesgo, es evidante”, concluyó.

En la misma línea, El PP de la Diputación de León acusó al equipo de gobierno de la institución provincial de “parálisis absoluta” y de lanzar “excusas” sobre el derrumbe en la carretera de Peñalba de Santiago, en Ponferrada, donde siguen sin actuar y ha provocado el aislamiento de la población tras la nevada caída y que impide la circulación por el único acceso actual, por el Alto de la Cruz.

Los populares hablan de “falta de gestión” ante las palabras del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien justifica que no se ha actuado en el derrumbe por la inestabilidad del terreno y las lluvias. "Lo cierto es que llevan más de seis años gobernando y los vecinos de Peñalba no han visto ni un solo avance real. Los últimos derrumbes amenazan con dejar de nuevo aislado al pueblo y, tras todos estos años al frente del gobierno de la Diputación, la respuesta es la misma que se repite cada invierno, pero soluciones, ninguna”, dice el PP.

Además, el PP recuerda que en el derrumbe de Páramo del Sil, en una carretera de la Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico sí actuó, a pesar de que las condiciones eran similares.

“También era invierno, también se trataba de un talud inestable, también ocurrió un grave y peligroso desprendimiento... sin embargo allí se trabajó sin excusas, se tomaron decisiones y se estabilizó la ladera, se retiraron toneladas de roca y tierra y la carretera quedó reabierta en pocos meses. Si aquella reparación fue posible en un punto tan complejo, en Peñalba también lo sería si hubiera voluntad de gestión”, afirma la oposición.

Por otro lado critican que el vicepresidente para el Bierzo, Luis Alberto Arias, no se haya acercado a la zona, mientras se dedica a “hacerse fotos en el Mirador de Orellán, reparado por la Junta de Castilla y León”.

“Hay que recordar, una vez más, que el proyecto está redactado desde el anterior mandato, que los terrenos están cedidos desde 2022 y que la institución provincial cuenta con recursos suficientes para ejecutarlo. Solo había que continuar con el procedimiento. Seis años después, el proyecto sigue en un cajón, sin plazos y sin compromiso reales. Los vecinos de Peñalba lo saben bien: llevan seis años viendo lo mismo, invierno tras invierno, derrumbe tras derrumbe, y ni un solo avance”, concluyen.