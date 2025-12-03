La Alhóndiga de Segovia acoge hasta el 6 de enero el Belén Municipal

La Alhóndiga de Segovia acogerá hasta el 6 de enero el Belén Municipal que, elaborado por la Asociación Belenista Castellana, tiene como eje central el Acueducto y cuenta con un centenar de figuras. La instalación reúne un conjunto de escenas y emociones que evocan los valores más profundos de la Navidad como son la humildad, amor, paz y esperanza en un mundo en convivencia.

La Asociación Belenista Castellana, con sede en Valladolid y con representación segoviana, ha sido la encargada de elaborar esta “magnífica representación” en la que la escena del Nacimiento se presenta de manera ´"sencilla y emotiva" en un escenario protagonizado por el monumento segoviano, que alcanza más de dos metros de altura y 12 metros de longitud.

Asimismo, el Belén incorpora escenas típicas de la ciudad, como la plaza del Azoguejo convertida en ‘zoco’, así como elementos característicos del paisaje urbano segoviano como el adoquinado, la muralla y viviendas de estilo medieval propias del casco histórico.

Según explicó el presidente de la Asociación Belenista, Ricardo Rodríguez, el montaje “es fruto de un año de trabajo del maestro belenista Manuel Bononato y de tres intensos días de instalación”. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, por su parte subrayó el valor cultural de esta tradición, recordando que muchas familias crean sus propios belenes en sus hogares, lo que contribuye “a reforzar la unidad familiar y mantener vivas las costumbres navideñas”.

El acto concluyó con la bendición del Belén por parte del obispo de Segovia, Jesús Vidal, quien lo definió como “un signo familiar y precioso para vivir en familia” y expresó sus deseos de paz para estos días. Quienes visiten la Alhóndiga podrán disfrutar, además, hasta el 14 de diciembre, del mercadillo solidario navideño de la Asociación Española contra el Cáncer, instalado junto al Belén.