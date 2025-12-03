La Junta convocará 1.006 plazas para reforzar el profesorado en Castilla y León

Nuevamente, el próximo mes de junio habrá oposiciones para el profesorado de Castilla y León. Serán un total de 1.006 plazas, divididas en 31 especialidades de Secundaria y Formación Profesional (970 puestos) así como 11 para conservatorios de música en piano y 25 de inglés relativas a las Escuelas Oficiales de Idiomas.

El plazo de presentación será en el mes de enero mientras que las pruebas están previstas para junio de 2026.

En relación a las plazas de Secundaria, 155 serán para inglés; 85 para Lengua y Literatura; 85 en Geografía e Historia; 75 de Orientación educativa; 55 para Servicios a la comunidad; 50 para Educación Física y Biología y Geología; 45 en Procesos de gestión administrativa; y Filosofía y Latín con 35. Además, también se sacan plazas en especialidades como Dibujo, Formación y orientación laboral; organización y gestión comercial; procesos comerciales y Administración de empresas.

Y coincidiendo con la convocatoria de esta oposición, la consejera de Educación, Rocío Lucas, participaba en Valladolid en una hornada organizada por la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y la Pontificia de Salamanca para la mejora continua en los cursos de educación permanente.

Allí, Lucas ha apostado por «perfeccionar» el modelo para que las universidades de la comunidad, tanto las cuatro públicas como las cinco privadas, se encuentren bien sujetas a «un sistema de calidad», y ha destacado que los indicadores y estadísticas nacionales destacan que las instituciones de Castilla y León son atractivas para los estudiantes de dentro y fuera de la comunidad.

«La calidad tienen que estar en los títulos oficiales pero también en la formación que se da en los diplomas, los másteres, ya sean títulos propios o másteres no habilitantes, que son necesarios para acceder al mercado laboral», ha apuntado.

El rector de la Pontificia, Santiago García-Jalón, ha apostado también por los controles de calidad en el sistema de formación permanente, «algo en los que lleva comprometida años esta institución», mientras que Vanesa Valero, presidenta de la Red Universitaria, ha valorado el «paso adelante» dado por las universidades en la mejora de la formación que actualmente se encuentra ofertando.