Aparatos incendio en una nave con palés en Valladolid

Un incendio en una nave industrial con palés en Valladolid, junto al barrio Pilar de Jalón, durante la pasada madrugada ha movilizado a una veintena de efectivos y cinco vehículos del Parque de Bomberos de la capital.

Los medios desplazados hasta el lugar actuaron entre la una y las seis de la mañana de hoy hasta la extinción de las llamas que fueron grandes por la existencia de mucha madera en el interior de la instalación. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Los bomberos recibieron el aviso sobre la una de madrugada para extinción de un fuego que se había extendido a la cubierta de una nave de palés, en el camino paralelo a la antigua vía férrea de la fábrica de vehículos de Renault de Valladolid, frente al colegio de San Agustín.

El servicio de emergencias desplazó hasta el lugar cuatro camiones para la extinción del fuego, además de un vehículo de mando, por lo que se movilizaron a 19 efectivos que se emplearon a fondo durante cinco horas.

Según parece había mucha madera con los palés y se tarda mucho en apagar el fuego, apuntan los bomberos, quienes rescataron a dos gatos.