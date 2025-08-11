El incendio de San Bartolomé de Pinares afecta a tres kilómetros de vía del tren que une Ávila con Madrid

Cerca de 3 kilómetros del tramo ferroviario entre Ávila y El Escorial (Madrid) se encuentran afectados por las consecuencias del incendio que se declaró en la tarde del pasado viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y posteriormente se trasladó hasta el vecino de Las Navas del Marqués, cerca de la Comunidad de Madrid.

Esta circunstancia mantiene aún cortado el tráfico ferroviario entre la capital abulense y Madrid, según ha explicado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, quien ha señalado que, mientras tanto, "se mantienen activos los servicios de bypass por autobús o taxi, para los usuarios habituales".

Después de que la Junta de Castilla y León haya rebajado de 2 a 1 el Índice de Gravedad Potencial (IGR-1) este incendio que desde el sábado se encuentra estabilizado, los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviario (ADIF), han acompañado esta mañana a agentes de Medio Ambiente de Castilla y León a la zona.

Según ha informado ADIF a través de sus perfiles en redes sociales, el objetivo ha sido "talar los árboles próximos a la vía afectados por el incendio y que pueden suponer un riesgo para la infraestructura".

"Es un trabajo previo necesario para restablecer la circulación", ha apuntado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Según el subdelegado del Gobierno en Ávila, el tramo afectado por el incendio tiene cerca de 3 kilómetros, en las proximidades de Las Navas del Marqués, cuyos barrios de La Estación y Ciudad ducal tuvieron que ser evacuados el viernes, pudiendo retornar sus vecinos un día después.

"Hay daños tanto en la vía, como en las comunicaciones, como en el sistema eléctrico de la misma", ha relatado Fernando Galeano, quien ha señalado que responsables de ADIF "ya ha podido entrar con un equipo de la Junta de Castilla León para colaborar en la labor de restablecimiento de la comunicación por tren".

"Y en tanto y cuanto se pueda llevar a cabo este restablecimiento, Renfe mantiene activos los servicios de bypass por autobús y taxi para todos los usuarios habituales de esta vía que se encuentra ahora mismo afectada", ha relatado Galeano.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha comentado que las labores de extinción en el entorno de la vía férrea han finalizado, de manera que, a partir de ahora, "corresponde al gestor ferroviario verificar la seguridad de la misma".

Nivel uno

La gravedad del incendio de la localidad abulense de Las Navas del Marques, iniciado en la tarde del pasado viernes y que obligó al desalojo de la urbanización Ciudad Condal y del barrio de la Estación, ha bajado a nivel uno.

No obstante, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, confirmó que aunque la red de carreteras está operativa al cien por cien, permanece cortada la circulación de trenes de la línea Madrid-Ávila, dado que hasta tres kilómetros de vía se han visto afectadas por las llamas, registrándose daños también en los sistemas eléctricos.