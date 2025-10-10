Arranca el juicio del asesinato de la enfermera vallisoletana en Bruselas

César A. C., de 26 años, acusado del asesinato de la enfermera vallisoletana de 23 años Teresa Rodríguez el 27 de octubre de 2022 en Bruselas, se enfrenta desde hoy en la capital belga a un juicio en el que la Fiscalía pide para él cadena perpetua como autor de un delito de homicidio premeditado.

En la primera sesión del juicio se ha leído el acta de acusación, que recoge una detallada relación de los hechos, incluido el apuñalamiento ocurrido en torno a las 6 de la mañana en el apartamento que la joven ocupaba en el centro de Bruselas.

Una noche antes, el 26 de octubre, según consta en el acta, César A. C., un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del instituto armado, buscó información en internet sobre cómo seccionar la arteria aorta y causar otras heridas mortales.

También escribió un mensaje en Google Keep, que luego no llegó a enviar, en el que pedía perdón a sus padres, hermanos, abuela y otras personas por lo que iba a hacer y se excusaba también ante a la familia de la joven.

En día del asesinato, el 27 de octubre de 2022, tras entrar en el domicilio de la joven, el acusado se hizo con dos cuchillos que se encontraban en la cocina, que escondió primero y sacó después al acceder a la habitación de Teresa, que se encontraba en la cama, y le asestó 150 puñaladas.

Acto seguido se lanzó por la ventana del apartamento de la víctima –se desconoce si con la intención de suicidarse o de escapar- lo que le produjo heridas graves por las que tuvo que ser atendido en la UCI.

El acusado, que ha declarado en el juicio que se celebra en un tribunal penal en el Palacio de Justicia de Bruselas, ha dicho que no fue capaz de aceptar la ruptura de su relación con una persona a quien "quería" y "admiraba tanto", y que jamás se perdonará el hecho de haber terminado con su vida.

"Asocié toda mi existencia a Teresa, es una idea horrible. No fui capaz de medir las consecuencias de mis actos (...). No voy a poder llegar a perdonarme ni a comprender", ha dicho entre lágrimas el acusado.

César A. C., ha recordado los detalles de su relación con la víctima, que comenzó en 2019, tuvo un parón en 2020 y recomenzó en 2021, y admitió que su temor a perder a la enfermera se hizo intenso cuando ella decidió trasladarse a Bruselas para llevar a cabo una formación en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ha explicado que su visita a la capital belga el 22 de octubre de 2022 tuvo como objetivo de tratar de recuperar a Teresa, pese a haberle dicho a ella que solo quería "despedirse en persona".

César A.C. ha pedido disculpas a los padres de la víctima durante el juicio que está teniendo lugar en el Palacio de Justicia de la capital belga.

"Os pido perdón por todo lo que hice, porque no tiene nombre", ha asegurado Cesar A.C después de que los padres de Rodríguez y su hermano hubiesen declarado sobre la relación que la víctima tenía con el acusado y cómo se enteraron de su muerte tras ser acuchillada.

En el juicio, que está previsto se prolongue hasta la próxima semana, están llamados a declarar unos 40 testigos