Arranca el XII Festival Internacional Jazz Palencia con conciertos en Paredes de Nava y Aguilar de Campoo

El XII Festival Internacional Jazz Palencia levanta el telón este fin de semana con los primeros conciertos de su programación, que arrancará en la provincia con la actuación de Quique Gómez & His Vipers, una de las formaciones más destacadas del panorama nacional de blues y jazz.

El viernes 31 de octubre, el grupo actuará a las 20:00 horas en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, y el sábado 1 de noviembre, a la misma hora, en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo. Ambas actuaciones forman parte del ciclo “Jazz en la Provincia” con el objetivo de extender el festival más allá de la capital y acercar el jazz a todos los públicos del territorio palentino.

Quique Gómez & His Vipers es un cuarteto liderado por Quique Gómez, armonicista y cantante madrileño con una sólida trayectoria internacional. Ha compartido escenario con grandes nombres del blues como John Primer, Eddie C. Campbell o Little Charlie Baty, y ha actuado en festivales de Europa, América, África y Asia, desde el Chicago Blues Festival hasta el Kinsasha Jazz Festival.

Su propuesta fusiona la energía del blues de Chicago con el swing más elegante y el espíritu del jazz clásico, en un espectáculo vibrante y sofisticado. En el escenario, Quique Gómez estará acompañado por Noé Celestino (guitarra), Ernesto Larcher (bajo) y Guillaume Destarac (batería), tres músicos de amplia experiencia en la escena europea.

Tras una intensa gira internacional con su disco Dealin’ With the Blues, y nuevos proyectos en colaboración con guitarristas como Tim Lerch y Duke Robillard, Quique Gómez se consolida como una de las figuras más carismáticas del género en España.

La próxima semana, el festival continuará su programación en la capital palentina con varias actividades culturales. El lunes 3 de noviembre se inaugurará la exposición “El jazz está en los libros” en la Biblioteca Pública de Palencia, que permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre.

El martes 4 de noviembre, comenzará el ciclo “Jazz de película” en la Fundación Díaz Caneja, con la proyección en versión original subtitulada del clásico estadounidense A sangre fría (1967), con entrada libre hasta completar aforo.