Arroyo de la Encomienda impulsa un programa con 18 actividades extraescolares y culturales para el curso 2025-2026

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda amplía este curso sus programas de actividades culturales y extraescolares, con una oferta dirigida a todas las edades y que incluye hasta 18 modalidades distintas. El plazo de solicitud estará abierto los días 10 y 11 de septiembre, de manera telemática y presencial.

Las actividades culturales de impartirán en la Casa de Cultura, el Multiusos de La Vega y el Centro Cultural de Arroyo, mientras que las extraescolares se desarrollarán en los distintos centros educativos del municipio.

Los cursos de teatro infantil, pequeños pintores, modelado y manualidades, y programación y robótica constituyen la oferta cultural infantil, para niños nacidos entre 2014 y 2021. Cada grupo tendrá un mínimo de nueve alumnos y un máximo de doce alumnos. El precio anual por actividad es de 65 euros, mientras que la cuota cuatrimestral es de 42,70 euros.

Para los nacidos entre 2007 y 2013 (ambos incluidos), la Concejalía de Cultura y Festejos oferta teatro juvenil, con un precio de 78 euros anuales (51,25 euros, en el caso de la cuota cuatrimestral).

Por último, la oferta municipal cultural para adultos ofrece este curso cinco actividades: costura, pintura, inglés viajando (nivel principiante), yoguilates y bailes. El requisito para inscribirse es haber nacido antes de 2010 (los menores de edad, con autorización del padre/madre/tutor) y el precio por actividad de cada curso es de 100 euros (65,70 en el caso de la matrícula cuatrimestral).

La Concejalía de Educación y Deportes, por su parte, impulsa un programa de actividades extraescolares para el curso 2025-2026 en el que, un año más, se incluyen propuestas para alumnos con necesidades especiales y se añade el balonmano a la lista de deportes.

Las actividades se distribuyen entre los cinco centros escolares de Educación Primaria del municipio e incluyen gimnasia rítmica, fútbol sala, atletismo, iniciación al deporte, esgrima, balonmano, baile moderno y música. En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, música tendrá lugar en el CEIP Kantica.

Las actividades tienen un precio máximo de 65 euros anuales cada una y no existe preinscripción para los participantes en el curso anterior.

El proceso de solicitud telemática estará habilitado desde el 10 de septiembre a las 0.00 horas, hasta el 11 de septiembre a las 23.59. Se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. En el caso de la solicitud presencial el horario será de 9.00 a 14.00 horas, tanto el miércoles como el jueves 11 de septiembre, en la Casa de Cultura.

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. El pago debe realizarse una vez concedida la plaza y sólo para la actividad y grupo adjudicado. En la web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura se publicará el 16 de septiembre el listado provisional de admitidos y el 25 de septiembre, el definitivo. Las personas que no obtengan plaza pasarán a una lista de espera por orden de inscripción.