‘Arroyo es teatro’ cierra la temporada 2025 con once espectáculos teatrales, musicales y conciertos

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda cierra su propuesta cultural y de ocio en el escenario de la Casa de la Música con una programación compuesta por once obras teatrales, musicales y conciertos para despedir la edición 2025 del ciclo ‘Arroyo es teatro’.

El domingo 28 de septiembre, Candileja Producciones presenta La Bella y la Bestia, una aventura musical para todas las edades que protagoniza una actriz y cantante ciega. Bella, la heroína de esta historia, tendrá que demostrar a la Bestia que la belleza está en la forma en la que se mira a los demás. El espectáculo cuenta con una imponente escenografía, espectaculares vestuarios y temas musicales originales. El mes de octubre comienza con música.

El sábado 4 se celebrará el Encuentro de corales de Arroyo de la Encomienda, un evento muy especial y en el que la entrada es libre hasta completar aforo. El domingo 12, la compañía Balterius 98 lleva hasta la Casa de la Música la obra Resaca en el Caribe, una comedia que parte de un interrogante: ¿Qué pasaría si la decisión que estás a punto de tomar en este momento determinase el resto de tu vida? Esto es lo que se preguntan los protagonistas en una comedia llena de situaciones divertidas y con una pizca de reflexión sobre las consecuencias del azar. Dos matrimonios amigos se van de vacaciones y se ven envueltos en un conflicto a causa de una decisión tomada 25 años atrás.

El sábado 18 de octubre llegan a Arroyo los Bichitos, un espectáculo de humor para toda la familia. Spasmo Teatro sorprenderá con una representación llena de color y ritmo que, además, muestra la importancia de cuidar el medio ambiente.

Octubre se cierra con un clásico de esas fechas: Don Juan Tenorio. El domingo 26, la compañía Amigos del Teatro de Valladolid visita por primera vez el escenario arroyano con una de las obras más reconocidas de su repertorio.

El domingo 2 de noviembre, los títeres de Katua&Galea teatro llenarán el escenario con La bruja Rechinadientes, un espectáculo que cautivará por su combinación única de humor, aventura y misterio. Tres hermanos, desoyendo las advertencias de su madre, se adentran en un bosque oscuro y misterioso, donde cualquier cosa puede suceder. Inspirada en los cuentos de hadas y el folclore, esta producción transporta al público a un mundo misterioso y lleno de peligros. Una impresionante escenografía, efectos visuales y lumínicos para conocer el inquietante universo de las brujas. El domingo 9, la compañía de Emma Ozores presenta El último que apague la luz, una comedia en la que el espectador se sentirá reflejado en diversas situaciones y, por momentos, formará parte de la obra.

El domingo 23, la Casa de la Música acoge la celebración de Santa Cecilia con un concierto de la Banda Sinfónica de Arroyo. El sábado 29, Calibán Teatro representará la obra Una cuestión de formas. Las conocidas actrices Esther Acebo (La Casa de Papel) y Lluvia Rojo (Cuéntame cómo pasó) protagonizan esta comedia ácida y provocadora en la que su autor, Neil LaBute, pone en jaque las apariencias, el amor y los límites de lo políticamente correcto. Con un reparto de lujo que completan Bernabé Fernández y Chema Coloma, esta versión de Elda García Posada, dirigida por Andrés Rus, promete no dejar indiferente a nadie.

Ya en diciembre, el sábado 20, Marina San José, Pablo Pujol y Javier Pereira protagonizan Una semana nada más. La compañía Soñando Producciones llegará hasta Arroyo con una delirante comedia sobre la cobardía a la hora de tomar decisiones que pueden hacer que cambien vidas. Ante la idea de salir de la zona de confort, a veces se toman caminos que llevan al desastre más absoluto, solo por no enfrentarse a la posibilidad de perder. La mentira como punto de partida y la complicidad mal entendida provocan una serie de situaciones absurdas y límite de la que los personajes tendrán que salir... o no.

El sábado 27 de diciembre, el ciclo ‘Arroyo es teatro’ cierra su temporada 2025 con el musical Un mundo de fantasía. Pequeños y mayores podrán disfrutar de las canciones más icónicas de las películas de Disney de los últimos 40 años. Un mundo Ideal, Aladín, El Rey León, La Bella y la Bestia, Frozen, La Sirenita… Las entradas están a la venta a partir del 1 de septiembre en la taquilla virtual del Ayuntamiento de Arroyo (www.giglon.com viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.30; y los sábados de 10.00 a 14.00.

Además, las entradas para la obra Un mundo de fantasía se podrán adquirir en la web www.dentralia.com La oferta cultural la componen tanto obras promovidas por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda como las incluidas en el programa de la Red de Teatros de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Cultura. Toda la información está disponible en la web municipal: www.aytoarroyo.es.