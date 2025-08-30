Recintos llenos en Ávila para disfrutar de 'Cir&Co', que reparte 3.000 narices de payaso

El ambiente circense llena el centro de Ávila para disfrutar de la decimotercera edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León 'Cir&Co', que ve sus recintos llenos de un público al que la organización ha repartido 3.000 narices de payaso.

Uno de esos recintos ha sido el patio porticado renacentista del palacio de Bracamonte (s. XVI), situado en pleno casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que acoge hasta el domingo una cita en la que participan veintiuna compañías procedentes de siete países.

Entre ellas, la francesa "CIE. I.SI', que ha puesto en escena el espectáculo 'Le dernier concerte' en este histórico edificio que ahora alberga el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Unas 200 personas, muchas de ellas con sus narices de payaso, han llenado las sillas instaladas, de modo circular, en torno al pequeño escenario en el que han actuado los dos protagonistas de una puesta en escena llena de humor y de una música que ha corrido a cargo del piano y la batería.

Con las entradas agotadas para todos sus pases, al igual que para el resto de los espectáculos en los once recintos cerrados elegidos para 'Cir&Co', los dos protagonistas han aparecido en este escenario, dispuestos a dar un gran concierto, ataviados como dos músicos profesionales,

Sin embargo, cuando todo estaba preparado este dúo comienza a ser caótico, a partir de unos personajes excéntricos y fantasiosos, que han hecho las delicias de un público con el que han interactuado en algún momento y que les ha despedido con una gran ovación.

'Le dernier concert', con una duración de apenas una hora, ha supuesto uno de los cuatro estrenos nacionales que se están produciendo en este festival que ha llenado de abulenses y turísticas el casco histórico de Ávila, así como el jardín de San Antonio y la carpa instalada junto al 'Lienzo Norte'.

Esta compañía gala mostrará este mismo espectáculo en el castillo de El Barco de Ávila el domingo, a partir de las 20.00 horas, ya que el Festival Internacional de Circo de Castilla y León vuelve a apostar por lo rural por segundo año consecutivo, visitando siete localidades de la provincia hasta el 4 de septiembre.

A la espera del balance final, el año pasado fueron 65.000 los espectadores que registraron los espectáculos de 'Cir&Co', 5.500 de la cuales se contabilizaron en los pueblos de la provincia.