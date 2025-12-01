La Consejería de la Presidencia refuerza a las diputaciones para proteger los servicios de los pueblos pequeños y mejorar la vida de sus vecinos

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha visitado el Colegio Universitario de Zamora junto al presidente de la Diputación, Javier Faúndez. El centro, cuya titularidad es de la institución provincial, ha sido rehabilitado y modernizado en esta fase gracias a una inversión de casi 480.000 euros aportada íntegramente por la Consejería de la Presidencia a través del Fondo de Cooperación Económica Local General. Gracias a esta inversión, se ha podido acometer la remodelación de las instalaciones, su acondicionamiento general y la mejora de su eficiencia energética.

Durante la visita, el consejero ha subrayado la colaboración constante del Gobierno autonómico con las diputaciones provinciales, que permite garantizar servicios de calidad y una atención cercana a los vecinos de los municipios rurales, “Nuestro compromiso es mantener y reforzar su labor, asegurando que los fondos y las inversiones lleguen a los municipios y mejoren la vida de quienes eligen desarrollar su proyecto vital en el medio rural”.

A lo largo de esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha incrementado de manera constante sus aportaciones a las diputaciones provinciales, asegurando que puedan desarrollar su labor en los municipios y contribuir al bienestar en los pequeños pueblos de la Comunidad.

En 2025, la cooperación económica local de la Consejería de la Presidencia con las nueve diputaciones provinciales ha superado los 30,5 millones de euros, incluyendo el apoyo a su gasto corriente e inversiones propias, subvenciones para mejorar la asistencia técnica a municipios, apoyo a políticas sociales, y actualización de encuestas de infraestructuras y equipamiento. También incluyen los casi 10 millones de euros que las diputaciones reciben de la Junta para inversiones de los ayuntamientos en municipios de menos de 1000 habitantes procedentes del Fondo de Cohesión Territorial, que gestionan, aportando, además, un 25 % de fondos adicionales.

Gracias a estas ayudas, las diputaciones han recibido más de 120 millones de euros en la presente legislatura, con un incremento del 6 % desde 2022. Esta colaboración refleja el compromiso del Gobierno de Castilla y León con el fortalecimiento de las entidades locales, reconociendo la labor fundamental de las diputaciones para garantizar servicios públicos de calidad, impulsar el desarrollo de los municipios, y mantener la cohesión social y territorial en toda la Comunidad. Gracias a esta colaboración, los ayuntamientos de los pueblos pequeños cuentan con apoyo técnico, y los vecinos cuentan con recursos y oportunidades que mejoran su vida diaria y refuerzan el futuro del medio rural.

En el caso de la Diputación de Zamora, esta institución ha recibido en la legislatura un total de 15,7 millones de euros de la Consejería de la Presidencia, destinados a modernizar sus inversiones, fomentar la cohesión territorial, mejorar su oficina de asistencia a municipios y sus políticas sociales, todo ello en beneficio de los pueblos de la provincia.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “solo con unas diputaciones provinciales fuertes y bien financiadas podemos garantizar una Castilla y León cohesionada, sostenible y con servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.