Alianza contra la exclusión financiera en los pueblos salmantinos

Diputación de Salamanca, Universidad y Eurocaja Rural hacen piña y se alían para combatir la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un fenómeno que inquieta a quienes viven y trabajan en los pueblos debido al cierre masivo de oficinas bancarias en los últimos años.

Las tres instituciones y entidades han firmado un acuerdo este lunes para tal fin que establece líneas de actuación conjuntas además de impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

Entre ellas se realizarán encuentros entre Eurocaja Rural y ayuntamientos de la provincia interesados en la implantación de oficinas o servicios, así como la difusión de estas acciones por parte de la Universidad a través de su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará formación, herramientas y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural.

"Es una herramienta más para luchar contra la despoblación y garantizar que ningún municipio de la provincia, se quede sin acceso a servicios esenciales como los financieros”, destacaba tras la firma el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quien ponía a la Universidad como "socio estratégico" para promover la investigación, la innovación y la retención del talento al servicio del mundo rural

Asimismo, Iglesias hacía hincapié en que la Diputación de Salamanca fue “pionera” en la búsqueda de soluciones ante la exclusión financiera con la puesta en marcha del proyecto del Bibliocajero, inspirado en el modelo de los bibliobuses. Una iniciativa que ha permitido instalar dos cajeros móviles que dan servicio a un total de 130 pequeños municipios, y especialmente en zonas donde no existe ninguna otra alternativa bancaria.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, por su parte, aseguraba que el modelo de negocio de la entidad está comprometida con el desarrollo del medio rural, la inclusión financiera y la cooperación institucional. “Donde los demás no quieren estar, nosotros estamos; donde los demás despiden, nosotros contratamos", afirmaba.

Martín aseguraba que el 13 por ciento de las oficinas de Eurocaja Rural están en municipios de menos de 1.000 habitantes y más del 40 por ciento en localidades de menos de 30.000. “Somos la única entidad en más de 70 localidades y nos hemos convertido en un dique de contención a al exclusión financiera en el mundo rural”, aseguraba.

Finalmente, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, señalaba que promover la cohesión territorial y la sostenibilidad a través de las nuevas tecnologías y, en concreto, de la inteligencia artificial, es una de la psioridades de la institución universitaria.

"Queremos revitalizar nuestro campo y para ello conjugaremos las habilidades de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico con el potencial de una entidad de crédito y el impulso de la Diputación con varios programas, mediante jóvenes seleccionados para que dinamicen en entrono financiero rural, a lo que podremos dotar de formación especializada y les vamos a dar herramientas para que sean actores clave en el desarrollo tecnológico en el medio rural”, finalizaba, en declaraciones recogidas por Ical.