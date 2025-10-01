Las aulas móviles del programa CyL Digital ya han acercado la formación tecnológica a 48 municipios de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha puesto en valor el impacto del programa CyL Digital a través de sus aulas móviles, que desde su puesta en marcha ya ha realizado 78 acciones formativas en 48 poblaciones diferentes de la Comunidad. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado, en compañía del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, el municipio abulense de Piedrahíta, donde ha hecho balance hasta la fecha de esta iniciativa que acerca las competencias digitales a vecinos de localidades que carecen de equipamiento informático gracias a cinco vehículos que cuentan con el material necesario para realizar estas formaciones.

Sanz Merino ha destacado que “estas aulas móviles representan la esencia de la cohesión territorial: que un vecino de un pequeño municipio tenga las mismas oportunidades de formación digital que quien vive en una capital de provincia. Son una pieza fundamental para llegar a aquellos pueblos que no cuentan con centros asociados y garantizar que nadie quede fuera del proceso de transformación digital”.

Las cinco aulas móviles de la Consejería permiten trasladar e instalar aulas de informática completas en espacios municipales, con capacidad para grupos de hasta 12 personas. Esta flexibilidad ha hecho posible ampliar el alcance del programa CyL Digital Rural, llegando a localidades que hasta ahora no disponían de infraestructuras permanentes. Gracias a ello, los ciudadanos han podido acceder a cursos que abarcan desde el uso básico de aplicaciones como Sacyl Conecta, banca electrónica, hasta formación más avanzada en inteligencia artificial o productividad digital.

En palabras del consejero, “la digitalización no puede ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. Con esta iniciativa conseguimos que la igualdad de oportunidades sea una realidad en Castilla y León, independientemente del tamaño del municipio o de sus recursos”.

Recientemente la Junta ha aprobado una inversión de 1 millón de euros destinada a la adquisición e instalación de nuevo equipamiento informático en los Espacios CyL Digital. Concretamente 380 ordenadores portátiles y 59 equipos All-in-One, que se suman a los 2.000 ya adquiridos para el programa CyL Digital Rural.

Ávila, una provincia comprometida con la formación digital

En la provincia de Ávila, el programa CyL Digital cuenta actualmente con 44 centros asociados, 36 de ellos adheridos en la presente legislatura, y un total de 42 equipados con ordenadores cedidos por la Junta. La red provincial se ha multiplicado en los últimos años, alcanzando un crecimiento del 82% en comparación con el inicio de la legislatura.

Los datos de participación reflejan también el alcance del programa: en Ávila se han registrado más de 12.300 usuarios, con 1.716 actividades impartidas y más de 15.000 asistentes. De ellos, los centros en el medio rural representan un peso cada vez mayor, con más de 260 actividades y cerca de 2.700 participantes.

La visita del consejero ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Piedrahíta, que próximamente va a recibir la cesión de ocho ordenadores por parte de la Junta para reforzar su oferta formativa en competencias digitales. El centro aún no figura como asociado a la red CyL Digital, por lo que la llegada de las aulas móviles supone una oportunidad clave para acercar esta formación a sus vecinos.

El programa CyL Digital en Castilla y León

El programa CyL Digital, impulsado por la Junta desde 2009, ha formado ya a más de 135.000 usuarios de manera presencial y 71.000 en modalidad de teleformación. A través de los espacios CyL Digital en capitales de provincia y los 336 centros asociados en el medio rural, se han impartido más de 21.000 actividades formativas desde su inicio.

Con el refuerzo de las aulas móviles, la Junta amplía el alcance del programa y refuerza su compromiso para que ningún ciudadano de Castilla y León quede al margen del proceso de transformación digital.