La Pasarela «Uniendo Moda Castilla y León» busca posicionar más el sector textil regional

Los desfiles de la tercera edición de la pasarela “Uniendo Moda Castilla y León” arrancan este miércoles en el hotel NH Collection Palacio de Burgos con los desfiles de las firmas textiles Marae, Azul Izal, María Lafuente, Ángel Iglesias, Ainhoa Salcedo, DideSant, Sara Santiago, Nathan Cubero y Fely Campo. Un total de 16 diseñadores mostrarán los días 1 y 2 de octubre sus colecciones sobre esta pasarela y, unido a los 14 creadores emergentes que esta mañana han presentado sus propuestas en el Concurso de Jóvenes Diseñadores y a las empresas textiles que durante estos días exhiben sus productos en la galería de expositores, convertirán la capital burgalesa en el epicentro de la moda y del sector textil de la comunidad.

Esta pasarela forma parte del proyecto “Uniendo Moda” de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que persigue promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el estratégico sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad.

Moda por todo el recinto

Durante ambos días existirá una galería reservada con stands expositivos, donde participarán importantes empresas de la industria textil, como la salmantina Emilio Muñoz Botones Béjar y las burgalesas Woolsens (Calcetines Mingo) y Acero Watch.

En esta nueva edición de la pasarela, la decoración mirará una vez más hacia el sector textil de Castilla y León y en esta ocasión será una herramienta para conectar a los asistentes con la Comunidad, a través de colores tierra y teja que evocan el campo castellano otoñal. La decoración ha sido elaborada con telas procedentes de Castilla y León, o bien elaboradas o teñidas en la zona, que buscan jugar con las transparencias. Para reforzar la apuesta por la excelencia artesanal de Castilla y León, en esta edición tendrán protagonismo las lámparas artesanales producidas en La Real Fábrica de Cristales de La Granja, de las que emanará parte de la iluminación del evento.