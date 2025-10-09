Autismo Burgos y el Club Baloncesto Babieca firman un acuerdo para la creación de merchandising solidario

Autismo Burgos y el Club Baloncesto Babieca han unido fuerzas en un nuevo acuerdo de colaboración que aúna inclusión, creatividad y deporte. A través de esta alianza, se creará merchandising solidario exclusivo con diseños originales realizados por personas con autismo, según informaron hoy a través de un comunicado recogido por Ical.

Autismo Burgos y el Club de Baloncesto Femenino Babieca firmaron un acuerdo de colaboración para la creación de una línea de merchandising solidario, cuyos diseños serán realizados por personas con autismo en los talleres del Centro de Día de la asociación. El acto de la firma contó con la presencia del presidente del Club Babieca, Jorge Villegas, y la presidenta de Autismo Burgos, Pilar Zorrilla.

Gracias a esta colaboración, se han diseñado libretas, tazas e imanes inspirados en la imagen y valores del club, productos únicos que reflejan el talento y la mirada artística de las personas con autismo. La venta de este merchandising solidario contribuirá a dar visibilidad al autismo y a promover el apoyo ciudadano a los proyectos de Autismo Burgos.

Este acuerdo sella una alianza que une inclusión, creatividad y deporte como herramientas de sensibilización social. “Esta colaboración no solo acerca el deporte a la diversidad, sino que demuestra que el autismo también puede estar presente y aportar a través del arte, la creatividad y la participación social”, señaló Zorrilla durante la firma.

Autismo Burgos atiende actualmente a más de 530 familias y continúa tejiendo alianzas que refuercen su papel como recurso al servicio de toda la sociedad burgalesa. De cara a la próxima temporada, ambas entidades tienen previsto llevar a cabo nuevas acciones conjuntas con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más inclusiva desde la cancha, los talleres y la sensibilización ciudadana.