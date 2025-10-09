Héctor Palencia reivindica la "utilidad" del PP ante el "peor" Gobierno de la democracia

El diputado del PP por Ávila y el portavoz de Transporte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Héctor Palencia, asegura que "han vencido” al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la aprobación de la Ley de Movilidad, que salió adelante ayer en el Congreso, ya que, en su opinión, "permite un plan de inversiones" en cada una de las nueve provincias "para mejorar el caos ferroviario” en Castilla y León.

“Vamos a conseguir que se informe y que se atienda a todos los pasajeros que tengan una incidencia en el tren o en las estaciones y que esos retrasos que se producen un día sí y otro también tengan un análisis y una solución y todo sea público porque estamos ante el momento más oscuro en la transparencia de nuestra democracia”, afirmaba el parlamentario abulense, mientras ponía en valor la labor del PP y su ofensiva en la Cámara Baja para "ser útiles" a los castellanos y leoneses y hacer frente al "peor Gobierno de la historia de la democracia".

En este sentido, Palencia aseguraba que el PP “también ha conseguido" que se pueda cambiar el coche, la moto, la furgoneta, el autobús o camión con un plan de renovación que va a incluir los vehículos de segunda mano, los de ocasión, aquellos que son más baratos, pero nos permitirán renovar y tener más seguridad con vehículos más modernos.

Finalmente, el diputado avanzaba que el Partido Popular seguirá trabajando, proponiendo, llegando a acuerdos para intentar mejorar ante este Gobierno la vida de todos y cada uno de los castellanos y leoneses.