El autobús Foodtruck de Alimentos de Valladolid seduce en el Gastronomic Forum Barcelona

La Diputación de Valladolid participa por primera vez en el Gastronomic Forum Barcelona, uno de los principales eventos profesionales del sector gastronómico, hostelero y del foodservice en España. Bajo la marca Alimentos de Valladolid, la institución provincial cuenta con un stand propio (C131), ubicado en el Pabellón 8, Nivel 0, con una superficie de 69 metros cuadrados y donde se ubicará el autobús Foodtruck. Un espacio que servirá como escaparate para dar a conocer la calidad, la diversidad y el carácter innovador de los productos agroalimentarios de la provincia.

Durante las tres jornadas del evento, desde hoy y hasta el 5 de noviembre, se celebrarán degustaciones diarias a las 12.30 y 16.30 horas, con la participación de algunas de las figuras de calidad y empresas más representativas de Valladolid. Hoy los visitantes podrán degustar productos de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, Ideal Fruits y la Denominación de Origen Cigales.

Mañana, las degustaciones correrán a cargo de Grupo Hermi, la Asociación Provincial de Confitería de Valladolid y la Denominación de Origen León. Finalmente, el día 5, se presentarán productos amparados por la IGP Lechazo de Castilla y León, la IGP Queso Castellano y las Denominaciones de Origen Cigales y León.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, quien asistió hoy a la apertura del evento gastronómico que se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, subrayó la importancia de la participación en el Gastronomic Forum Barcelona como “una oportunidad única para seguir posicionando a nuestros productores y empresas agroalimentarias en los principales escaparates nacionales e internacionales”. No en vano, precisó que la marca Alimentos de Valladolid es “sinónimo de calidad, innovación y origen, y representa el esfuerzo de un sector que trabaja cada día por ofrecer lo mejor de nuestra tierra” pero también es “estratégico” para la economía provincial, generador de empleo y desarrollo rural.