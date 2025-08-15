Ayudas urgentes de alimentos y agua para la ganadería en Castilla y León

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha mantenido un encuentro con los responsables de las organizaciones agrarias en Castilla y León, dentro deuna reunión extraordinaria del Consejo Regional Agrario para buscar soluciones a los ganaderos afectados por los incendios que se están produciendo en las últimas semanas en la comunidad.

El objetivo, trabajar en medidas a «corto, medio y largo plazo» para el sector agrario, pensando en el abastecimiento de alimentación y agua para el ganado. Por ello, González Corral informaba que se ha realizado encargo desde el pasado jueves para tener disponibilidad de estas necesidades a los ganaderos afectados, coordinándose con los servicios territoriales y ayuntamientos, aunque ha advertido que por la situación que se está viviendo, pueden existir complicaciones para acceder a las demandas que se vayan trasladando.

La consejera aseguró que las ayudas van a ser «ágiles, eficientes y generosas» y además se va a trabajar para asegurar los cobros de la Política Agraria Común (PAC) «este año y los siguientes».

Además, otra de las líneas de trabajo por parte de la Consejería se centrará en analizar los daños a las infraestructuras, caminos agrícolas, cercados y abrevaderos, además de habilitar subvenciones a los afectados, de manera directa por pérdida de ganado o colmenas. «Estamos trabajando, llevaremos muchas medidas al próximo Consejo de Gobierno y trabajaremos de manera coordinada con muchas opas para ayudar entre todos a que esta reconstrucción sea lo más rápido posible para volver a la normalidad en todos nuestros pueblos. Entre todos vamos a ser capaces de revertir esta situación lo antes posible», apuntó.

Aunque desde la Junta se desconoce el número de hectáreas agrícolas afectadas, la consejera ha matizado que la distribución de alimentos y agua para el ganado se irá «tecnificando y mejorando» en los próximos días», y es por ello que no se ha cuantificado de momento el presupuesto.

Por parte de Asaja, su presidente, Donaciano Dujo, pedía de manera urgente la llegada de estas ayudas para la cabaña ganadera, así como el arreglo de todo tipo de infraestructuras y propuso el levantamiento de los pastos lo antes posible. «Se ha abandonado la agricultura y se ha protegido un medioambientalismo absurdo que lo que hace es tener a Castilla y León, el resto de comunidades y el resto de países sucios», dijo en declaraciones a Ical.

Por su parte, el coordinador de Coag en la comunidad, Lorenzo Rivera, declaraba que «no sé si las políticas agrarias europeas nos han llevado hasta aquí, o no, pero lo cierto es que estamos en unas circunstancias complicadas». Y por otra parte apuntó a la necesidad de control del dinero público para que se reparta de una manera equitativa y llegue a todos los afectados.