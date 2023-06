El Ayuntamiento de Salamanca programa 33 actividades para disfrutar del mejor verano cultural

El programa Salamanca Plazas y Patios llega este año a su duodécima edición con un total de treinta y tres citas culturales durante los meses de julio y agosto. Entre estas citas se encuentran seis estrenos teatrales de compañías locales, siete conciertos en los Jardines de Santo Domingo y tres en la Plaza Mayor, además de la sexta edición del Festival Internacional de Jazz.

Las seis propuestas teatrales están protagonizadas por las compañías salmantinas ForoAsteros Teatro, Edulogic Producciones, la Befana Producciones, Intrussión Teatro, Lunática Producciones y Saldaña y Carioca. También actuarán los siguientes grupos de música salmantinos: La Banda Municipal de Salamanca, Amós Lora Septeto, Bye Bye Lullaby, Luismi Segurado Trío y No Cantes Victoria. Todas contarán con intérpretes de lenguaje de signos, por lo que son accesibles para personas con discapacidad auditiva.

Plazas y Patios escénicos: Tomás Bretón

El apartado escénico del programa cultural Salamanca Plazas y Patios está dedicado centenario de la muerte de Tomás Bretón y contará con seis estrenos absolutos de seis compañías salmantinas.

La primera lleva por título ¿Quién se acordará? Un insólito encuentro entre Tomás Bretón y Gustavo Adolfo Bécquer y es una propuesta de la compañía ForoAsteros Teatro, escrita y dirigida por Alberto Basas e interpretada por Carlos Zamora y Pablo Abad. En esta propuesta Tomás Bretón nos deleitará con un concierto a piano de una de sus obras más desconocidas: la música para las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Así comienza un encuentro cómico donde Tomás y Gustavo desgranan sus vidas: la personal y la artística, a ritmo de piano y de canción lírica. Y entre canción y canción, a ambos les invade una duda que da título a una de las Rimas de Bécquer, una pregunta que nunca se puede resolver a no ser que se viaje en el tiempo: “De que pasamos por el mundo, ¿quién se acordará?” Se han programado tres representaciones los días 30 de junio y 7 y 14 de julio en Las Úrsulas a las nueve de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo.

La compañía EduLogic Producciones protagoniza la segunda propuesta, que lleva por título "Cucurrucú paloma (y la pelirroja ¿qué?)" y que se representará en la Plaza de San Boal los días 1, 8 y 15 de julio a las nueve de la noche. Tomás Bretón tiene claro que quiere casarse en el lugar que más le gusta de Salamanca: la Plaza de San Boal. Lo que no tiene tan claro es si será con su novia de toda la vida: la pelirroja. Y, por si esto fuera poco, además le han encargado componer una nueva zarzuela, la que debe convertirse en su mayor éxito. ¿Conseguirá salir airoso de semejante encargo? ¿Se quedará con la pelirroja? O, por el contrario, ¿se casará con una rubia… o una morena? Esta obra es una comedia de enredo en la que EduLogic Producciones recrea lo que pudo ser y no fue con una única fuente de inspiración: poner a Tomás Bretón a componer la zarzuela más importante, la de su vida. Es una obra versionada y dirigida por Carlos Vicente e interpretada por Carlos San Jorge, Patricia Sánchez, Carlos Vicente y Jara Aizpurua.

El tercer estreno correrá a cargo de la compañía salmantina La Befana Producciones y lleva por título "No niegues la paloma". Se han programado tres funciones los días 21 y 28 de julio y el 4 de agosto en el Patio Chico, a las nueve de la noche. Tomás Bretón vuelve a la ciudad que le vio nacer. El ya reconocido compositor vuelve a buscar en su piedra dorada y en la luz la inspiración que le ayude a componer lo que será su gran obra, una ópera nacional que consiga el mismo reconocimiento que las óperas italianas. Susana y Casta llegaran para hacerle comprender que la obra por la que será reconocido ya la ha escrito. Solo tiene que admitirlo y no renunciar al mal llamado género chico, el cual le hará inmortal. Como si de un sueño se tratara, con dolor, humor y mucha música, conseguirán que el autor no les niegue la Paloma. Esta obra está dirigida por Nuria Galache y escrita por Nur Sánchez, interpretada por Alfonso Asenjo, Raquel Salamanca y Raquel Pardos.

La compañía Intrussión Teatro representará "Maestro Bretón" los días 22 y 29 de julio y 5 de agosto en la Plaza de San Boal, a las nueve de la noche. Será junto a la Escuela de San Eloy (donde el compositor había cursado sus primeros estudios musicales) logrando crear un ambiente de café piano, de teatro de ópera y, sobre todo, de la familiaridad y cercanía de un compositor que jamás renegó de su tierra y volvió a ella, tras su periplo por importantes teatros en Europa, con auténticos honores. Para ello contarán con cuatro actores y un pianista que acompaña musicalmente el texto con acordes de su zarzuela más conocida: ‘La verbena de la Paloma’. En esta propuesta analizan detalles conocidos y menos conocidos de la obra personal de Tomás Bretón. Está escrita y dirigida por Roberto García Encinas e interpretada por él mismo y por Manuela Vicente, Esther Nácar y Raúl Escudero.

También se podrá disfrutar del estreno del espectáculo "El músico, la charra y la chulapa". Con z de zarzuela a cargo de la compañía Lunática Producciones. Será los días 11, 18 y 25 de agosto a las ocho de la tarde en el Patio Chico. España, varios veranos entre 1889 y 1923. La Charra y la Chulapa son dos actrices, una joven aspirante y una primera actriz de ópera, que hacen un recorrido musical y teatral junto a Tomás Bretón, el maestro y compositor de su compañía. Se encuentran, conversan, representan, cantan, bailan, se quejan, y, sobre todo, recuerdan… Hablan de sus sueños, de sus ansias, de sus pasiones, de los mitos populares y nacionales y de la lucha de Tomás Bretón por reivindicar ese género chico, la zarzuela. Comparten varios veranos entre ensayos, problemas, anécdotas y dificultades del pasado y anhelos del futuro, se enamoran, sufren, sienten envidia y respiran una época concreta de la historia de España. Está escrito por Rocío Heredia, dirigido por Carlos Zamora e interpretado por Álvaro Málaga, Elvira Rivas y Ana Veganzones.

Por último, se ha programado un espectáculo a cargo de la compañía Saldaña y Carioca titulado "¿Dónde está Tomás?", los días 12, 19 y 26 de agosto en la Plaza San Boal a las ocho de la tarde. Celia y Bernardo están participando en un concurso en el que, a través de pruebas y pistas, deben adivinar la identidad de un personaje salmantino. Poco a poco se irán encontrando con que tiene barba, a veces se peinaba con raya al medio, estaba relacionado con la música, había algo que tenía que ver con una paloma, disfrutaba con las verbenas… Uniendo datos de aquí y allá, llegarán a una conclusión: el personaje misterioso es Tom… Es Toma… ¡Ay, que no podemos decirlo, que tienes que ir y ayudarles a descubrirlo! Está escrita y dirigida por Fernando Saldaña e interpretada por Noelia González “Carioca” y Fernando Saldaña.

La entrada a todas estas actividades será libre hasta completar el aforo.

Plazas y Patios de la Música

La música será otro de los grandes atractivos de la programación cultural de verano elaborada por el Ayuntamiento, con un total de 15 conciertos programados en tres espacios diferentes: Plaza Mayor, Patio Chico y Jardines de Santo Domingo.

La Plaza Mayor también acogerá tres conciertos con motivo del centenario de la muerte de Tomás Bretón. El 1 de julio está programado un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Salamanca, en el que interpretarán algunas de las piezas más conocidas del músico salmantino, como La Verbena de la Paloma o La Dolores, así como fragmentos de las más emblemáticas zarzuelas de otros compositores del género chico como Ruperto Chapí o Manuel Penella. El 3 de julio ofrecerá un concierto la OSCyL Joven y el 13 de julio será el turno para la Banda Sinfónica Avanzada de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli de Caguas de Puerto Rico.

Los Jardines de Santo Domingo serán el escenario de siete conciertos. El primero correrá a cargo de Caminero Quintet el 8 de julio y está organizado en colaboración con la Fundación Venancio Blanco Sus composiciones siempre se basan en dos pilares, el flamenco y el jazz. Y en este concierto, titulado ‘Florilegio’, introduce el cante flamenco de la mano del maestro David Carpio de Jerez de la Frontera.

El 22 de julio actuará Amós Lora Septeto, en el que el guitarrista salmantino interpretará temas de sus tres trabajos publicados y sus últimas composiciones. Como novedad principal en este nuevo espectáculo Amós interpreta varios temas con guitarra eléctrica, acompañado de bajo eléctrico y teclados y presenta también a la nueva revelación del baile flamenco, Sara Sánchez.

El 29 de julio será el turno para el grupo salmantino Bye Bye Lullaby, que se encuentran de gira para presentar su último álbum de estudio, ‘Tucson’, un disco ecléctico que bebe y juega con distintas músicas de raíz y en el que se pueden encontrar sonidos de frontera entre el folk-rock americano y los ritmos o arreglos de música latina,

El 5 de agosto actuará Simant Dúo + Cristian Rodríguez + Cuarteto de cuerda Valencia, presentando su nuevo espectáculo Skyward Tour con un formato novedoso, que llevará a cabo sublimes y virtuosas interpretaciones de arreglos de grandes éxitos internacionales de la música pop, rock o melódica, un viaje musical a través títulos como: Black or white (Michael Jackson), Don’t stop me now (Queen), Like a prayer (Madonna), The winner takes it all (Abba), September (Earth wind & fire), The final countdown (Europe), Hero (Mariah Carey), Bad habits (Ed Sheeran), Clocks (Coldplay) o My way (Frank Sinatra). Una colección de homenajes a grandes temas desde la década de los 70 hasta hoy.

El 12 de agosto actuarán el grupo salmantino Luismi Segurado Trío formado por el internacional y veterano Masa Kamaguchi al contrabajo, Santi Colomer a la batería y liderado por el pianista y compositor Luismi Segurado. Este trío cuenta ya con tres discos a sus espaldas bajo el reconocido sello discográfico de ‘Freshsound Records’. Este tercero, ‘Elfrieda’, está dedicado e inspirado en la genial pianista Mary Lou Williams y está formado en su totalidad, al igual que los dos discos anteriores, por composiciones del pianista.

El 19 de agosto actuará Swing Ni Ton Ni Son un grupo que nació para recuperar las raíces del jazz, swing y el dixieland de los años 20-30 del pasado siglo, al más puro estilo de New Orleans. Cinco componentes traen un maridaje perfecto entre música y diversión con un repertorio amplio en estilos propios de aquella maravillosa época musical. Llegan a Salamanca con su tercer trabajo discográfico No hay Dos Swing Tres para hacernos disfrutar del Blues, del Dixieland, Calipso, New Orleans, Latin o Swing y algunos clásicos modernos en clave de swing.

Y por último, el 26 de agosto actuará No Cantes Victoria, un proyecto de la artista salmantina Victoria Mesonero, influenciada por los patrones de la música soul y el ácido toque del funk. Tras una década de trayectoria y dos discos autoeditados en el mercado musical, A-Love (2011) e Invicta (2016), este proyecto ha recibido numerosos reconocimientos y ha realizado más de setenta conciertos en diferentes formatos, tanto en acústico como eléctrico.

VI Festival Internacional de Jazz

El Patio Chico acogerá el VI Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca los días 11, 12, 13, 14, y 15 de julio. Raynald Colom-Francesco Cafisio Quintet, uno de los mejores trompetas en activo, será el encargado de abrir el festival el martes 11 de julio. Le seguirá el día 12 la cantante italiana Roberta Gambarini. El día 13 será el turno para el pianista Emmet Cohen con su trío. El día 14 para los jóvenes músicos Steve Turre “Generations” Sextet y por último el día 15 actuarán The Grasso Brothers.

Todos estos conciertos están programados a las diez y media de la noche en el Patio Chico y las entradas para la zona con sillas tienen un precio de 3 euros (www.ciudaddecultura.org), pero al resto del espacio la entrada es libre hasta completar aforo.