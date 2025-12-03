Valladolid impulsa la autonomía y el envejecimiento activo con dos nuevos proyectos pioneros

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado hoy un paso decisivo en su política de inclusión con el anuncio de dos proyectos pioneros: la adhesión municipal al Proyecto RUMBO, destinado a promover la vida independiente y la autonomía personal, y la puesta en marcha de un Proyecto Piloto de Envejecimiento Activo para personas con discapacidad intelectual.

Ambos han sido presentados por el alcalde durante el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en el marco de la II Feria Social, que ha reunido a 20 entidades del Tercer Sector y ha convertido la Cúpula del Milenio en un espacio de participación, visibilidad y convivencia.

Estas nuevas iniciativas refuerzan el compromiso municipal con una ciudad más accesible, diversa y cohesionada, en una jornada marcada también por la lectura del Manifiesto ‘Inclusión y convivencia en la sociedad: hitos y horizonte’, protagonizado por representantes de todos los tipos de discapacidad, en lugar de representantes de cada entidad.

Durante el acto han intervenido portavoces de discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, por enfermedad mental y discapacidad múltiple, destacando avances, desafíos y prioridades para una convivencia inclusiva y equitativa. Además, como novedad, este año se ha desarrollado un mercadillo navideño elaborado por personas con discapacidad a través de sus programas ocupacionales.

En su intervención, el alcalde ha agradecido a las 20 entidades participantes su labor fundamental en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, destacando el lema elegido este año para la Feria: ‘El arte de incluir’.

Carnero ha subrayado que este lema refleja “un proceso creativo y colectivo que transforma a la ciudad, a las entidades y a las propias instituciones”, y ha puesto en valor el cartel de esta edición, realizado por Alejandro Dávila de Prado, un niño de 13 años con discapacidad, perteneciente a la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras.

Y en el marco del acto, el alcalde ha anunciado dos líneas estratégicas del Ayuntamiento en materia de inclusión: Por un lado, el proyecto RUMBO para la autonomía personal, donde el Ayuntamiento de Valladolid se incorpora como colaborador a este proyecto innovador junto a ASPACE Castilla y León, Impulsa Igualdad, Autismo Castilla y León y COCEMFE. Su objetivo es desarrollar un modelo de vida independiente y de ocio inclusivo, ofrecer asesoramiento en accesibilidad, formación a técnicos municipales, validación de actividades por parte de jóvenes con discapacidad y acciones específicas en materia de cultura, deportes y participación ciudadana.

Y por otro, el proyecto Piloto de Envejecimiento Activo para Personas con Discapacidad Intelectual. Una iniciativa pionera, como experiencia piloto, destinada a promover la salud física, cognitiva, emocional y social en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. El proyecto contempla actividades de estimulación, ejercicio adaptado, participación comunitaria, reducción de la soledad no deseada y acciones de bienestar emocional y creativo.

“Sigamos trabajando juntos para que Valladolid sea, cada día más, un lugar donde el arte de incluir sea una práctica cotidiana y compartida”, ha concluido el alcalde.

Se trata de actividades para mayores de 55 años con discapacidad intelectual que comenzarán a desarrollarse en el Centro de Vida Activa de La Rondilla, los sábados, con una frecuencia quincenal, a partir del mes de febrero. Con una metodología participativa y centrada en la persona, se trabajará en grupos reducidos, de no más de 15 personas, para asegurar una atención personalizada y adaptada a las necesidades y capacidades.

En cuanto a la estimulación cognitiva, en los talleres, de 1 hora de duración, se trabajará en varios apartados: memoria, lenguaje, atención, lectura comprensiva, orientación, actividades manipulativas…

Y en cuanto a contenido físico adaptado, se realizarán juegos motores, pelotas, circuitos suaves de equilibrio, coordinación, música y movimiento, baile terapéutico,