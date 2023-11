El bosque más espectacular de España es un bonito hayedo

En pleno otoño, y con la bajadas de la temperatura, se acerca la época ideal para contemplar el boque más espectacular de España. Muchas son las superficies arboladas con las que cuenta nuestro país, ya que dispone de casi quince millones de hectáreas. Esto supone que España esté considerado como un paraíso forestal y que se sitúe entre los seis países del Viejo Continente más boscoso, al ser el tercero con más bosques y el séptimo por superficie, con un 36,7 por ciento.

A pesar de que hay muchos “pulmones verdes” en España, la mayor masa boscosa de España (100.000 hectáreas repartidas en 35 municipios), es la Tierra de Pinares, entre Burgos y Soria; en la que destaca la zona a los pies de los Picos de Urbión, dentro del Parque Natural La Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.

Pero uno de los bosques más espectaculares que existen en nuestro país, y que es ideal para disfrutar en otoño es un hayedo en la provincia de León. Se trata del El Faedo de Ciñera situado entre las localidades de Villar del Puerto (Vegacervera) y Ciñera de Gordón, municipio de La Pola de Gordón, en la provincia leonesa.

Se engloba dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, y ha sido reconocido como el Mejor Bosque de España en 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente y la entidad Bosques Sin Fronteras, por su cuidado y preservación de la naturaleza íntegra y en especial por la implicación de los propios vecinos en su conservación. En abril de 2023 fue reconocido como el bosque mejor cuidado de toda España por las organizaciones "Bosque sin Fronteras" y "Árboles, Leyendas Vivas" con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente.

Se trata de un pequeño bosque que ocupa unas 20 hectáreas, pero que alberga ejemplares de hayas que superan los 30 metros de altura y los 500 años de antigüedad. Algunos de estos árboles tienen formas curiosas y retorcidas, como el famoso Fagus, que parece tener dos troncos que se abrazan, y que cuenta con unos 800 años de antigüedad.

Además de destacar las hayas, en su entorno se pueden apreciar la presencia de robles, chopos, diversos matorrales de montaña. En la ribera del arroyo se pueden contemplar diversas hierbas aromáticas como la salvia, menta y manzanilla. En cuanto a la fauna destaca la presencia de lobos, fauna aviar abundante de especies insectívoras y frugívoras, y muy esporádicamente osos.

El mejor momento para visitar este precioso hayedo es en otoño, cuando las hojas de las hayas adquieren tonos rojizos, amarillos y ocres, creando un espectáculo visual impresionante. El contraste con el verde del musgo que cubre las rocas y el arroyo que cruza el bosque es una delicia para los sentidos.

Para acceder al Faedo de Ciñera hay que llegar hasta el pueblo minero de Ciñera de Gordón, que se encuentra a unos 40 minutos en coche desde León por la carretera N-630. Allí se puede aparcar el coche y seguir las indicaciones del sendero que lleva al bosque, a través de una sencilla ruta, que se puede hacer en familia.

Ruta senderista por el Faedo de Ciñera

Se trata de un sendero sin dificultad y apto para todo los públicos, sin desnivel y casi llano por el bosque de hayas centenarias. El recorrido es de dos kilómetros. Durante la ruta es posible encontrar un altar a la patrona de la localidad, la Virgen de Santa Bárbara. También hay que atravesar un antiguo puente de piedra para cruzar el Arroyo Villar, a partir de aquí, comienzan las pasarelas de madera. En esta zona es posible admirar el cañón, repleto de hayas y encinas.Al llegar a una zona recreativa con merenderos, se pueden admirar paneles informativos con la fauna y flora del paraje. Tras esto, hay que cruzar un último puente para llegar al Faedo de Ciñera.

Leyendas del Faedo de Ciñera

Además de la belleza, el Faedo de Ciñera destaca por las leyendas que esconde. Según cuentan, en el Faedo vivía una bruja llamada Haeda, tenía poderes otorgados por el demonio para hacer el mal, si los utilizaba para hacer el bien desaparecería. Durante años así lo hizo. Pero entre La Vid y Santa Lucía, vivían una familia con nueve hijos quienes lo pasaban bastante mal en invierno pues no tenían donde refugiarse, teniendo que dormir en una cueva. Pero un día nevó tanto que no conseguían llegar a la cueva. La bruja Haeda los vio y no pudo resistirse, arrancó piedras de la montaña y les prendió fuego para que la familia pudiese sobrevivir, repitiendo esto al día siguiente.

Como se notaba cansada, Haeda hizo esto con varias piedras de la montaña, lo que ocasionó que acudiesen muchas familias para resguardarse del frío, fundando un pueblo sobre las cenizas, llamado Ciñera. La bruja fue a morir a Faedo, hoy en día es posible encontrar una figura representativa de Haeda en la haya más centenaria del bosque. Un plan perfecto para conocer los alrededores de los pueblos más bonitos de Castilla y León, como es el Faedo de Ciñera, una de las atracciones turísticas más fascinantes de la zona.

También se cree que el bosque está habitado por hadas y duendes, que protegen a los árboles y a los animales. Algunos visitantes afirman haber sentido su presencia o haber visto destellos de luz entre las hojas.