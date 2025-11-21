Buscyl supera los 526.000 viajes en las rutas incluidas en el transporte gratuito en Castilla y León

Buscyl alcanza ya las 526.000 tarjetas emitidas, con 2,3 millones de viajes en las rutas incluidas en el transporte gratuito en Castilla y León, cifra que la consolida como una herramienta “esencial” para conectar municipios y facilitar la vida de estudiantes, trabajadores y personas mayores. “Cuando gestionamos con rigor y pensando en las personas, los resultados llegan. Buscyl está ayudando a fijar población, supone un ahorro a las familias y refuerza la cohesión territorial”, afirmó el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en declaraciones realizadas durante una visita a la estación de autobuses de Aguilar de Campoo.

El consejero detalló que ya se han remitido 37.451 tarjetas Buscyl en Palencia, incluidas 829 en Aguilar de Campoo, con 60.342 viajes en la provincia, y subrayó que “cada tarjeta es una puerta que se abre para facilitar el acceso al estudio, al empleo o a los servicios esenciales”.

Estos datos, continuó, demuestra “una política pública que funciona, que es estable y que refuerza la igualdad de oportunidades en toda Castilla y León”. En el caso de Palencia hay 263 rutas incluidas en gratuidad, algunas de ellas reforzadas, dada la elevada demanda en ciertas franjas horarias. Y ya hay instaladas 28 paradas inteligentes.

Durante su visita, el consejero destacó también el avance en la modernización tecnológica del sistema. El uso del código QR para acceder al autobús, ya mayoritario entre los usuarios, “agiliza los trayectos mientras completamos la transformación tecnológica de más de 2.000 vehículos”.

Sanz Merino concluyó con el “compromiso” del Ejecutivo autonómico: “Vamos a seguir ampliando oportunidades de futuro para cada ciudadano, viva donde viva. Nuestro trabajo es claro: gestionar para mejorar la vida de la gente, y Buscyl es un buen ejemplo de ello”.

Convenio con la Diputación de Palencia

La Junta de Castilla y León integrará en Buscyl los servicios existentes en el convenio con la Diputación de Palencia, vigente desde el año 2023, por el que se pretende financiar las líneas Aguilar-Palencia; Guardo-Palencia y Guardo-Cervera-Aguilar. Entre las tres rutas suman 72 servicios semanales.

Las dos administraciones, Junta y Diputación, trabajan en la integración de estos servicios, en una actuación similar que se pretende también desarrollar con la Diputación de Valladolid.

El impulso de Buscyl refleja la “apuesta decidida” de la Junta por garantizar servicios esenciales y mejorar la vida de los ciudadanos en toda la provincia de Palencia, “consolidando la movilidad gratuita como una política estructural y accesible para todos”.

Otro claro ejemplo de políticas que favorecen el desplazamiento de los ciudadanos por motivos laborales o académicos son los 40.682 bonos en los trayectos ferroviarios que la Junta de Castilla y León bonifica con un 25 por ciento entre Palencia y Madrid desde su implantación en enero de 2023 hasta el pasado mes de junio.

En el Área de Transportes y Logística se prevé una inversión en 2026 de 6,32 millones de euros, de los cuales 5,7 se destinan a los concesionarios de transporte público regular. Este respaldo asegura la continuidad de un servicio esencial, especialmente en el medio rural, garantizando que ninguna localidad pierda conectividad y compensando los déficits que derivan de la baja demanda en determinadas rutas. “Esta gestión evidencia que la Junta no solo planifica, sino que ejecuta de manera efectiva para conectar a las personas con oportunidades, servicios y futuro”, expuso.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha invertido en Palencia más de 44,6 millones de euros, de los que 40,9 se han destinado a carreteras y otros 3,7 a transportes.

Cabe destacar la intervención ejecutada en la CL-627 de Cervera de Pisuerga al límite con Cantabria, o la CL-612 de Villamartín de Campos en dirección a Zamora. También inversiones en el carril bici de la P-405 y en travesías de Villamuriel, Villarramiel y Paredes de Nava, además de en contratos de conservación, o de modernización con el proyecto que permitirá ejecutar la Variante de Guardo en la CL-626.

En el área de transportes se culminó la reforma de la estación de autobuses de la capital palentina con 3,6 millones de euros de inversión, y otras actuaciones de fomento de la intermodal ferroviaria en Paredes de Nava y en refugios de espera en otros municipios por valor de 82.250 euros.