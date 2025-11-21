Onda Cero Salamanca reconoce el compromiso con el futuro rural

Onda Cero Salamanca ha entregado este viernes en el Centro de Arte Contemporáneo Da2 de la capital del Tormes sus primeros Premios Mundo Rural. Unos galardones con cuatro categorías que ponen el acento en el valor del emprendimiento y del compromiso con el futuro de la provincia.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, María González Corral, asistía a este acto reafirmando así su apoyo a la labor que la sociedad civil hace para preservar el medio rural.

El premio al Compromiso Social ha ido para la Asociación Damajuanas, por dinamizar la vida del municipio de Fuenteaguinaldo fomentar la comunidad preservando las tradiciones y luchar contra la soledad no deseada.

Pilar Pascual, más conocida como @agripilar en redes sociales, recogía el premiado en la categoría de Talento Joven es para Pilar Pascual, Una joven salmantina, de Parada de Rubiales, que combina la agricultura, la ganadería y la ingeniería agrícola con la divulgación sobre la vida en el campo. Al frente de la Finca Telereta, donde cultiva pistachos y cría el ganado de la marca La Vaca Madruga.

Las cuatro TTTT, una startup con raíces en Villares de la Reina y centrada en la investigación en el mundo del vino, es la ganadora del Premio de Innovación Empresarial. Uno de sus slogans publicitarios es ‘Wine vintage por millenials’, y es que se ha lanzado a la comercialización de vino verdejo frizzante en latas de aluminio. Compaginan esta apuesta con productos más tradicionales que salen de su bodega.

Finalmente, el premiado en la categoría de Lucha contra la despoblación es el proyecto ‘Negocio rural’, impulsado por la Diputación Provincial.

Desde su puesta en marcha a inicios de 2024, este plan de relevo generacional en el mundo rural ha logrado la supervivencia de más de 110 negocios, muchos de ellos vinculados al sector de la hostelería, vitales para la cohesión y la calidad de vida en los pueblos, según informan desde Onda Cero.

Estos premios han nacido como una evolución natural de Mundo Rural de Salamanca, con el que Onda Cero lleva años difundiendo las noticias de la realidad de la provincia.

Con espacio propio en ‘Más de uno Salamanca’ y en los informativos de la cadena, hemos contado cientos de noticias de nuestros pueblos desde una visión positiva e integradora. Con esa misma filosofía seguiremos en la segunda edición de los Premios Mundo Rural, ya en el 2026.