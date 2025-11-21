Ningún español piensa en visitarlo y es uno de los mercados navideños más bonitos de Europa

Antes de que llegue el mes de diciembre, muchos españoles planean un viaje. El último mes del año, con el puente de la Constitución y las vacaciones por los festivos navideños, permite hacer las maletas y desconectar unos días. A menudo, los destinos elegidos se encuentran en Europa, ya que se trata de pocos días y no suele merecer la pena alejarse demasiado de casa.

Sin embargo, hay un destino que pocas veces se tiene en cuenta y que suele sorprender gratamente a quienes lo visitan. Carmen Santaella, como gran admiradora de este lugar de ensueño, ya lo viene advirtiendo. La periodista ha dedicado esfuerzos en hablar de él en sus redes sociales, y es que, realmente, merece demasiado la pena descubrirlo durante la Navidad.

Este destino no es otro que Edimburgo, la capital escocesa, un lugar donde la Navidad se respira. Su mercado navideño combina a la perfección tradiciones ancestrales con festividades modernas. Las casetas de madera ofrecen artesanía local, coloridos tartanes y productos típicos escoceses, mientras que el Skyflyer, la pista de hielo de George Street y la noria dan ese toque de diversión al viaje.

Allí se puede brindar con glühwein, el tradicional vino caliente especiado, probar whisky caliente o disfrutar de los clásicos mince pies, los pasteles de frutas típicos británicos, mientras se descubren objetos decorativos y hasta recreaciones inspiradas en Harry Potter.

Entre los eventos más esperados destaca el desfile de antorchas del 29 de diciembre, conocido como Hogmanay, en el que más de 20.000 personas portan antorchas para dar inicio a las celebraciones de Año Nuevo. Además, cada día el mercado cobra vida con espectáculos callejeros, tragafuegos y bandas de gaitas, creando un ambiente vibrante y festivo imposible de olvidar.

Hogmanay, Edimburgo La Razón

Sea cual sea el plan que elijas, lo más probable es que te vayas completamente satisfecho. Edimburgo es de esas ciudades que acogen a todo visitante con los brazos abiertos, ofreciendo experiencias únicas que dejan un buen sabor de boca y la sensación de que siempre hay algo más por descubrir. Pasear por sus calles iluminadas, disfrutar de su gastronomía, sus mercados y espectáculos hará que quieras volver y repetir una y otra vez la magia de la Navidad escocesa.