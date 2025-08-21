Caja Rural de Zamora se convierte en el patrocinador oficial financiero de la Cultural y Deportiva Leonesa

La cooperativa de crédito Caja Rural de Zamora se convierte esta temporada en el patrocinador oficial financiero de la Cultural y Deportiva Leonesa “para atenderla, servirla y formar parte de ella” en “una subida de un peldaño más” que “da continuidad a la colaboración ya mantenida con el Baloncesto León”.

Así lo anunció este jueves el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, en un día “especialmente importante para la entidad”, en el que quiso agradecer a “todo el equipo de la Cultural” porque “es muy fácil llegar a acuerdos” en la “firme voluntad de estar, cooperar y crecer”.

“Para León es un sueño estar en Segunda División B y tener la ambición de seguir creciendo, ¿por qué no soñar con llegar a primera y que León esté en lo más alto si se lo merece?”, señaló Narciso Prieto, quien calificó el acuerdo alcanzado con el equipo como “muy importante para el club y para su proyecto”, ya que permite “creer mucho más en el futuro que en el presente”.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora aseguró que la entidad financiera es “consciente de su compromiso y de su responsabilidad social por nuestros sus valores”, que la convierten en “un aliado fiel y de permanencia”, especialmente en el mundo del deporte, lo que le permite “presumir” de “estar al lado de más de 300 clubes deportivos de León, Valladolid, Zamora y Madrid”.

Por su parte, la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, consideró “una alegría, un orgullo y un honor”, que Caja Rural de Zamora “forme parte de la familia de la Cultural”, con la que comparten “una filosofía de paciencia y calma de no simplemente sumarse en los momentos álgidos”.

Alvarado abogó por “seguir soñando” y recordó que la pasada temporada “se empezó a trabajar un sueño teniendo muy claro hacia dónde se quería ir y con la consciencia de que los sueños se trabajan”, algo que lo que afirmó que el club es “buenísimo”.

“Tenemos que seguir dándole a León lo que León merece, porque nosotros somos León y no nos vamos a parar ni como Cultura, ni como compañeros de viaje, por lo que tenemos que seguir sumando y qué mejor manera que hacerlo en la mejor compañía”, remarcó.

Incendios de la provincia

Tanto el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora como la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa reconocieron este jueves que la “alegría” hoy anunciada está “empañada” por la realidad que sufre “toda la Región Leonesa” debido a los incendios.

“A todos se nos llenan los ojos de lágrimas de pensar en la que nos está cayendo y en el orgullo que supone cogerse de los brazos y luchar contra algo todos juntos, lo que supone una demostración de que todos juntos y con el mismo objetivo podemos avanzar hacia situaciones mejores”, expuso Natichu Alvarado.

En esta línea, Narciso Prieto señaló que Caja Rural de Zamora está a la espera de que la situación termine para “hacer una evaluación de daños tanto colectivos como individuales”, aunque garantizó que la caja “estará a su lado, como está en su día a día”.

Prieto quiso mandar un “saludo de fortaleza” a todos los vecinos afectados por la situación, así como a los medios de extinción y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por “la labor que hacen”. “No hay palabras para decir lo que sentimos los que pertenecemos al oeste de España. Hace dos años dijimos que una parte de nuestra alma quedó en la Sierra de Culebra y hoy otra parte se queda en las montañas de León, porque es muy triste ver cómo algo que tanto amamos se extingue y desaparece de una manera tan cruel”, finalizó.