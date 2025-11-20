Alimentos de Segovia: dos décadas adaptándose a los nuevos retos del mercado sin perder su esencia

El Espacio Zibá Eventos de Segovia ha acogido esta tarde la Gala por el 20 aniversario de "Alimentos de Segovia", la marca de calidad agroalimentaria de la provincia que gestiona la Diputación.

Desde su creación, en 2005, Alimentos de Segovia ha crecido hasta alcanzar los 380 socios, “integrando proyectos que representan la diversidad, la innovación y la excelencia del sector agroalimentario segoviano”.

El evento ha unido a productores, empresarios e instituciones para homenajear a los que han impulsado su crecimiento, consolidación y proyección nacional e internacional.

La Gala XX Aniversario de Alimentos de Segovia ha supuesto un acto conmemorativo que ha reunido a productores, empresarios, representantes institucionales y amigos de la marca para celebrar veinte años de impulso al sector agroalimentario en la provincia. La velada -desarrollada este jueves en las instalaciones de Zibá ante medio millar de invitados- ha comenzado con la proyección de un vídeo como homenaje a la trayectoria de la marca, desde su creación en 2005 hasta la actualidad, un recorrido que refleja la consolidación de un proyecto que cuenta ya con 379 socios.

Durante la gala se ha rendido tributo a los cinco diputados provinciales que han dirigido la marca en estas dos décadas, José Martín Sancho, Rafael Casado Llorente, Jaime Pérez Esteban, Noemí Otero Navares y Magdalena Rodríguez Gómez, quienes han recibido una mención honorífica de manos del presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente. El acto ha continuado con la entrega de los reconocimientos que realzan la diversidad, la innovación y el compromiso que caracterizan al tejido agroalimentario segoviano.

El reconocimiento ‘Más allá de los años’ ha ido a parar a Panadería M. Sanz y a Celestino Arribas, los dos primeros socios que se sumaron a la marca. Los primeros han reconocido que Alimentos de Segovia les ha permitido “hacernos un poquito más fuertes, ponernos en el mapa y animarnos a seguir trabajando en lo que nos gusta, manteniendo nuestros orígenes”; mientras que los segundos han agradecido a la institución provincial “en nombre de los casi 400 socios de Alimentos de Segovia, que cada día luchamos para que nuestros clientes sean un poquito más felices a través del paladar”.

La categoría ‘Más allá de la sostenibilidad’ ha reconocido la labor de Huercasa como referente europeo en producción vegetal sostenible. Su director, Manuel Moracho, se ha referido al “honor de recibir este reconocimiento: seguiremos trabajando hacia el futuro”. El galardón “Más allá de la tradición” ha distinguido a Espirulina Valsaín por su innovador cultivo artesanal de microalgas. Carmen y Pierre ha manifestado “ya no ser tan invisibles y tener un grupo protector profesional dentro de la agricultura”.

Asimismo, se ha concedido el reconocimiento ‘Más allá del producto’ a PROCOSE por su labor en la defensa y proyección del Cochinillo de Segovia, recientemente reconocido con la IGP. Su presidente, José María Ruiz, ha argumentado que este premio “es hacer honor a la historia de Segovia, a su gastronomía, a sus gentes y a todo eso que, cada día, vivimos Segovia y los segovianos”. La empresa La Prudencia ha recibido el galardón ‘Más allá de nuestras fronteras’ por su labor en la internacionalización de los embutidos de la provincia sin perder su esencia artesanal. Su director general es Felipe Benito, que identifica el galardón con “la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y de que vamos por el buen camino”. Y la Asociación Vino de Valtiendas ha sido distinguida en la categoría ‘Más allá de la tierra’ por su contribución a situar los vinos de la provincia de Segovia en el mapa nacional de la calidad. El presidente del organismo, José María Galindo, ha reconocido que, “con la gran calidad que contiene Alimentos de Segovia, estar ahí, para nosotros, es un triunfo”.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha destacado el carácter colectivo de este aniversario, subrayando que “cada uno de estos veinte años son semillas plantadas por productores, comercios y restaurantes que han hecho posible que Alimentos de Segovia sea hoy un referente gastronómico. Podemos presumir de unos alimentos más naturales, más auténticos y más artesanos que nunca, y seguiremos llevándolos hasta el último rincón de la provincia… y mucho más allá”.

Por su parte, la diputada Magdalena Rodríguez ha puesto el acento en el compromiso de quienes lo integran, señalando que “este aniversario demuestra que nuestra provincia cree en su gastronomía, se convierte en identidad y orgullo. Alimentos de Segovia tiene esta trayectoria gracias a que detrás hay personas que trabajan con pasión y reivindican el valor de nuestra tierra”.

La gala ha concluido con una actuación musical y un cóctel elaborado con productos de la marca, una celebración que ha servido para subrayar el presente y el futuro de un proyecto que continúa creciendo y consolidándose como símbolo de calidad, tradición e innovación en la provincia.

La Gala del XX Aniversario está enmarcada dentro del programa de actividades que la Diputación de Segovia ha diseñado para destacar la historia, evolución e impacto de Alimentos de Segovia; “una marca que ha sabido consolidarse como embajadora del territorio, de su identidad gastronómica y de su tejido empresarial”.

De forma complementaria a esta gala, el próximo 2 de diciembre el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente acogerá el encuentro de marcas agroalimentarias provinciales ‘Alimentos que acercan territorios’, con dos mesas redondas que tratarán temas actuales y de relevancia para las marcas. Además, durante las próximas semanas, se difundirá la campaña gráfica realizada con motivo del vigésimo aniversario de la marca.