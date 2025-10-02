Calor y sol para disfrutar de octubre en Castilla y León

Pasar del frío al calor en pocas horas es lo que van a sufrir este jueves 2 de octubre los castellanos y leoneses. Y es que según anuncia la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) la mayoría de provincias de la Comunidad registraran unos 20 grados de diferencia entre las primeras horas del día y las centrales, en las que suelen apretar más el calor. Algo que está sacando un poco de quicio a los ciudadanos, ya que no saben si salir con abrigo o en manga corta. Y la situación parece que va a seguir durante los próximos días.

Además se prevén cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental a primeras horas y nubosidad alta por la tarde. También se espera viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET anuncia mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en el noreste en ascenso moderado. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre los seis grados de León, Palencia y Soria; los siete de Burgos, Salamanca y Zamora; los ocho de Ávila y Valladolid; y los 12 grados de Segovia.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 24 grados de Ávila y Segovia; los 26 de Burgos y de Soria; y los 27 grados de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.