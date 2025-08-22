El ‘Camino de baldosas amarillas’ de La Milker Band llega hasta Encinas de Esgueva (Valladolid)

Hasta el imponente Castillo de Encinas de Esgueva (Valladolid) llega el ‘Camino de baldosas amarillas’ de La Milker Band. Una imprescindible directo que traduce a música el sentimiento más universal: el amor, hilo conductor del espectáculo. El concierto se presenta el sábado 23 de agosto, a partir de las 21:00 h.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.