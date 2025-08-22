Identificados a los presuntos autores de la agresión con arma de fuego que dejó ayer un muerto y tres heridos en Ávila capital

La Policía Nacional de Ávila informó de que “la mayoría” de los presuntos autores del tiroteo registrado ayer en la zona sur de la capital abulense y que costó la vida a un hombre de 51 años, y heridas a otros tres, “ya han sido identificados y se están practicando las diligencias necesarias”. “La investigación continúa abierta”, indicaron.

Las mismas fuentes recalcaron, como recoge Ical, que se mantiene un dispositivo especial de seguridad en la zona, en el que participan la UIP, la UPR y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), para garantizar la seguridad ciudadana.

El informe policial indica que en la tarde de ayer, sobre las 18.44 horas, se registró una agresión con arma de fuego en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II, en Ávila.

Un herido por bala y dos por arma blanca

En el incidente, originado presuntamente por un enfrentamiento entre dos familias, resultó fallecido un varón de 51 años. Asimismo, su hijo, de 26 años, sufrió heridas por arma de fuego, mientras que otros dos varones, de 38 y 19 años respectivamente, resultaron heridos por arma blanca. Todos ellos fueron trasladados a centros hospitalarios de la ciudad.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional, explicaron las mismas fuentes, mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena y facilitar la labor de la Brigada de Policía Judicial encargada de la investigación.

Cabe destacar que, tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.