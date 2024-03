Un campo «unido» toma Valladolid y exige soluciones

Un campo más unido que otras veces, sin siglas, y con todas las organizaciones profesionales agrarias de la mano, tomaba este viernes buena parte de la ciudad de Valladolid para exigir soluciones a la delicada situación que sufren en sus explotaciones.

Pero, también y sobre todo, para advertir a las administraciones central, regional y europea que no arrojarán la toalla y seguirán en la lucha y no tirarán la toalla si no ven satisfechas sus reivindicaciones plasmadas en el BOE o el Boletín Oficial de la Comunidad, el Bocyl, o en el de la Unión Europea.

En este sentido, los manifestantes recordaban que hasta el momento todas las propuestas que hanlanzado desde el Gobierno de España o la Comisión Europea no son más que maquillaje y un lavado de cara que no va al fondo de la cuestión.

Una columna de 550 tractores, seis autobuses, 60 vehículos y más de mil personas a pie procedentes de todos los puntos de Castilla y León participaban en esta multitudinaria protesta en la capital del Pisuerga, que también respaldaban los agricultores y ganaderos independientes.

La tractorada, que se saldaba sin incidentes, arrancaba junto al campo de fútbol para después realizar un trayecto rodeando el centro de la capital, con paradas en la Consejería de Agricultura y en Delegación del Gobierno, donde los manifestantes registraban un manifiesto sin siglas con las inquietudes del sector.

Entre ellas, piden acuerdos que reduzcan la carga medioambientalista de la PAC, fondos para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y no trabajar a pérdidas; hacer frente a la competencia desleal de terceros países de fuera de la UE; o que el sector no sea «moneda de cambio» en negociaciones como las mantenidas por la UE con Ucrania. «Queremos soluciones y menos subvenciones», gritaban los agricultores.

Desde Asaja advertían de que no ven cerca el acuerdo, y denuncian que hay dos cuestiones que les inquieta como que se coloque a las explotaciones agrarias como industriales o la aprobación de la ley restauración de la naturaleza. Desde la Alianza Upa y Coag, por el contrario, ven más cerca el acuerdo, aunque mostraban su preocupación por la falta de presupuestos anunciada por el Gobierno de España.

Y desde la Uccl reclamaban consensuar las medidas medioambientales y que se publiquen costes de producción oficiales para así poder negociar los precios con las industrias.