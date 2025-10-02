Carlos Martínez asegura que la electrificación de la línea Soria-Torralba “va para delante” por contar con la "voluntad" del Gobierno

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, aseguró que la electrificación de la línea Soria-Torralba “va para delante”, cuyos trabajos administrativos está en proceso para realizar así la redacción del proyecto y la evaluación económica. Todo ello con el objetivo de poder licitar, posteriormente, la ejecución de la obra, dijo.

Con motivo de la celebración de la festividad de San Saturio, patrón de Soria, Martínez señaló que hace dos semanas mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de Fomento para analizar la situación del proyecto, al detallar que el horizonte marcado es que a principios de 2026 esté la licitación de esa electrificación, añadió.

En paralelo, el regidor apuntó que se sigue avanzando en el estudio de viabilidad de la línea Soria-Castejón, que se erige como un “empeño del equipo de Gobierno y del Partido Socialista”. “Si queremos confiar en que el ferrocarril es el motor de desarrollo económico y el mecanismo de movilidad por el que está apostando Europa, Soria no puede quedarse descolgada y no basta con esos 92 millones de euros introducidos en la Soria-Torralba, sino que necesitamos el plus de la electrificación y la conexión para que Soria no sea principio y destino”, remarcó.

Carlos Martínez centró la importancia de la línea ferroviaria para poder ser incluidos en el eje que va a conectar el Atlántico y el Mediterráneo y la alta velocidad a través de la línea Castejón. “Tenemos el ‘okey’ y la voluntad política del Gobierno para ponerlo en marcha”, aseveró.