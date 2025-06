Carnero pide a Óscar Puente "el mismo trato para Valladolid que para el resto de España" con el soterramiento

El soterramiento volvió a ser protagonista en un pleno del Ayuntamiento de Valladolid. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que lo único que le pide al Gobierno de España y al ministro Óscar Puente, es que "se me dé el mismo trato que se da en el resto del territorio". De esta forma ha respondido a una moción del Grupo Municipal Socialista, sobre la futura estacón de trenes, que ha sido rechazada por parte de PP y Vox. En este sentido, el regidor ha señalado que “el Mini Sánchez, en clara referencia a Óscar Puente, quiere seguir dirigiendo Valladolid desde Madrid, y eso no puede ser”.

Además, ha negado las acusaciones del PSOE de tratar de "boicotear" y "torpedear" la integración en superficie de las vías del tren a su paso por la ciudad y ha pedido que se tenga en cuenta al Ayuntamiento en proyectos que afectan a su futuro, como la construcción de la nueva estación. "Aquí es el único sitio en el que se puede hablar, sino que aquí se impone", ha subrayado el regidor.

Carnero ha subrayado que su intención no es acabar con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) sino de modificar sus fines para abandonar la integración en superficie a favor del soterramiento de las vías del tren y ante la exigencia del Gobierno (que representa al 50 % de la sociedad) de avanzar en los pasos subterráneos de la zona de Ariza o disolver la entidad tras el verano, ha justificado su negativa en evitar un posible "bloqueo de la ciudad".

También ha afeado que el anterior ejecutivo municipal de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) solo avanzaran en dos túneles de los 22 proyectados en la integración, uno de ellos terminado por el actual ejecutivo municipal y ha recordado que él nunca apoyó la integración aunque sí lo hicieran el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España, entonces dirigidos por miembros del Partido Popular.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su intervención en el Pleno Ayto. Valladolid Ayto. Valladolid

"Que no cuenten con que este alcalde se va a plegar a lo que le diga el ministro de Fomento de turno, si no está de acuerdo y no beneficia a la ciudad de Valladolid", ha remarcado el alcalde.

Por su parte, el portavoz socialista Pedro Herrero ha acusado a Carnero de "romper los consensos institucionales durante 22 años" en el seno de la SVAV y de pasarse "dos años mareando la perdiz" con el soterramiento, así como le ha acusado de boicotear la construcción de los pasos de Ariza y de no querer enfrentarse a las consecuencias ante su posible disolución.

Una crítica que también ha compartido Rocío Anguita (VTLP), que ha cifrado en 400 millones el posible coste para las arcas municipales de la disolución de la Sociedad y que ha afeado a los populares su intento retrasar el proyecto de integración a la espera de un "milagro de que gane el PP" unas eventuales elecciones generales.

Por su parte, el edil del Partido Popular Alberto Gutiérrez ha pedido la "eliminación de un muro infame que divide a los ciudadanos" y ha hecho referencia al buen estado de la economía española para abordar el soterramiento, mientras que Víctor Martín (Vox) ha criticado al PSOE y a Óscar Puente de querer mantener "los túneles del miedo" y de tratar a los vallisoletano como "españoles de segunda" al negar el soterramiento que sí que le dan a otros, informa Efe.