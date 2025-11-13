Castilla y León, en alerta por fenómenos meteorológicos adversos hasta el próximo domingo

En la jornada de hoy, jueves 13, prácticamente toda Castilla y León se verá afectada por la presencia de la borrasca Claudia, que dará lugar a un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, que rondarán los 60-80 mm de precipitación acumulada en 12 h, y vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas significativas, que pueden alcanzar 80-90 km/h en zonas altas y 70 km/h en las mesetas.

Esta situación se mantendrá hasta el domingo, aunque irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana. Se espera que los frentes asociados a Claudia avancen de oeste a este, siendo el tercio oeste de Castilla y León el que se verá más afectado.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas.

Consejos de autoprotección ante rachas de viento

-No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.

-Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad.

-Lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro.

-No tocar cables ni postes del tendido eléctrico.

-Prestar atención a las emisoras de radio y televisión.

Consejos de autoprotección ante precipitaciones intensas

-Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua.

-Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros), en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua.

-Revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda.

-Tener preparada una linterna y una radio a pilas.

-Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada.

-Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes.

-No estacionar vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruzar con el vehículo vados de cursos de agua.

-Sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil.