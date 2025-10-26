Castilla y León se compromete con los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores

La Consejería de Educación reafirma su compromiso con las enseñanzas artísticas y, por primera vez, establece para este curso una convocatoria de becas específica al estudio para el alumnado matriculado en un grado o máster de enseñanzas artísticas superiores, superior.

La ayuda asciende a 170.000 euros y se complementarán las estatales, al igual que ocurre con las becas universitarias.

Además, por primera vez, la Junta equipara a los alumnos de enseñanzas artísticas superiores con los universitarios, con los mismos requisitos para ser beneficiarios de estas becas.

Actualmente, cursan estos estudios en los centros de la Comunidad cerca de 940 alumnos de los grados en enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -especialidades de Bienes Arqueológicos, Pintura, Textiles, Documento Gráfico, Escultura-, de Diseño -especialidades de Moda, Producto, Gráfico e Interiores- de Música -especialidades de Musicología, Interpretación, Composición- y de Arte Dramático -especialidades de Interpretación y Dirección escénica y Dramaturgia-; y los másteres en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical y Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea.

La convocatoria, según informan fuentes del departamento que dirige Rocío Lucas, cuenta con dos modalidades: la de aprovechamiento académico y la de renta.

En el primer caso, la Junta destinará 93.854 euros y los beneficiarios, entre otros requisitos, deben tener en 2024 una renta familiar neta inferior a 14.818 euros para un miembro computable, 25.219 euros para dos miembros computables, 34.332 para tres, 40.773 para cuatro, 45.572 para cinco, 49.196 para seis, 52.780 para siete, 56.348 para ocho.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.561 euros por cada nuevo miembro computable. Además, en el caso de alumnos matriculados en enseñanzas de grado podrán solicitar esta ayuda sin tener 60 créditos matriculados, siempre que lo estén de todos los créditos que resten para la finalizar la titulación.

Por otro lado, la Consejería de Educación ha consignado 76.146 euros para la modalidad de renta, siendo 100 euros la cuantía mínima que percibirán los beneficiarios y 350 euros la máxima. Asimismo, los estudiantes deben tener en 2024 una renta inferior a 13.898 euros para un miembro computable, 23.724 euros para dos, 32.201 euros para tres, 38.242 euros para cuatro, 42.743 euros para cinco, 46.142 euros para seis, 49.503 euros para siete, 52.850 euros para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.340 euros por cada miembro computable.

Finalmente, si no se agota el crédito en la concesión de alguna de estas modalidades, el remanente podrá ser aplicado para financiar la otra. En caso de existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender las cuantías mínimas fijadas para cada modalidad, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo destinado, con el límite de la cuantía máxima.

Solicitudes

Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud a través del formulario disponible en el apartado ‘Becas, Ayudas y Subvenciones: Alumnado no Universitario’ del Portal de Educación o en la sede electrónica de la Administración.

Las solicitudes deberán registrarse de forma electrónica o presencial hasta el 25 de noviembre y su resolución se producirá en torno al mes de abril de 2026.