Castilla y León mantiene cuatro incendios en nivel 2, otros tantos en 1 y diez más activos en una jornada con avance "positivo"

La Comunidad mantiene cuatro incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (seis si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros diez más activos. Se contabilizan, además, más de 700 personas evacuadas en los incendios leoneses de La Baña, Garaño, Molinaseca y Fasgar. Además, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios nueve carreteras secundarias, según la información recabada por Ical a través de la herramienta Inforcyl de la Junta y la DGT.

En el caso del incendio de Porto-La Baña, de carácter autonómico al extenderse entre León y Zamora y en nivel 2 del ÍGR, la atención del operativo se centra en tres focos diferenciados: San Ciprián, hacia donde se dirigen lentamente las llamas; La Baña, donde los trabajos se dedican a consolidar el perímetro a partir de las pistas forestales existentes; y el Cañón del Tera, donde es más difícil trabajar a las cuadrillas terrestres y el incendio requiere de agua y tiempo para ser controlado. Este obliga a mantener desalojados a unos 300 vecinos del municipio leonés.

Según la información oficial, cada uno de estos focos necesita una “estrategia y herramientas de extinción diferente”, aunque, en todos ellos, se trabaja con medios aéreos. No obstante, detallaron desde el operativo que en el Cañón del Tera es difícil trabajar con medios terrestres y maquinaria, mientras que en La Baña y San Ciprián se combinan trabajos de cuadrillas terrestres, autobombas, maquinaria pesada y medios aéreos.

Por otro lado, los medios de extinción han tratado a lo largo del día de “frenar el avance” del incendio forestal de Fasgar, de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), en sus diferentes frentes con medios aéreos para “controlarlo en los lugares que se quiere y durante la noche preparar líneas de control con bulldozer”. También se pretende utilizar la noche para “afianzarlo con fuego directo para poder asegurar el perímetro”, algo que, “si sale bien”, dejaría “bien limitada la zona norte” y “solamente quedaría trabajo en la zona sur”.

Así lo detalló el director de extinción del incendio, Víctor Fernández, quien reconoció que se trata de un incendio “muy extenso y con zonas muy abruptas”, donde “el trabajo está siendo muy difícil y sigue bastante perímetro por controlar”, aunque “las poblaciones están todas protegidas”.

Fernández explicó desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Igüeña, que en este momento existen “tres frentes activos”, uno en la zona más alta que da hacia el norte, con Vegapujín y Fasgar, que “se espera controlar a lo largo de la noche, al igual que en la que baja hacia Colinas del Campo de Martín Moro Toleado” y uno más hacia Tremor, donde “se está dejando que evolucione hacia el cielo abierto para que muera allí”, ante “la imposibilidad de hacer líneas de control con maquinaria debido a la orografía”.

En el caso de Garaño, también en León y en nivel 2, los trabajos se centraron en cortar la cabeza, donde los flancos derecho e izquierdo están activos, por lo que el ataque radica en dichos flancos para cerrar su avance. En el mismo se concentra una una intensa actividad de medios para evitar la posibilidad de que alcancen masas arboladas maduras.

Este fuego comenzó minutos después de las 14 horas del domingo y, al poco tiempo, se ordenó la evacuación de 181 personas de Viñayo (80), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (10). Localidades a las que esta tarde se han sumado Mora de Luna, con 50 personas, y Vega de Caballero, con 40. Todo ello debido a la complicación vivida esta tarde debido a que “los vientos bruscos” lo han dirigido hacia la zona de Los Barrios de Luna, afirmó a Ical la alcaldesa de Soto y Amío, Ana María Arias.

En relación al fuego de Molinaseca, en la comarca del Bierzo, los trabajos realizados durante la noche y a primera hora de la mañana permiten que el incendio avance hacia su estabilización. Su situación es favorable aunque requiere de trabajo especialmente de buldócer para cerrar su perímetro. El mismo mantiene los desalojos de los pueblos de Molinaseca (35 vecinos) y Lombillo de los Barrios (15).

Esta misma mañana, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta, detuvieron a un hombre, de 75 años de edad, como presunto autor de este incendio, que podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar.

Niveles 1 y 0

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical, en nivel 1 de IGR se localizan los fuegos de Anllares del Sil (León), Llamas de la Cabrera (León), Gestoso (León) y el de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León.

Además, se contabilizan otros diez incendios activos en estos momentos, aunque en nivel cero, con Yeres y Canalejas (León), Resoba, San Pedro de Cansoles, Brañosera, La Venta y Villalcón (Palencia), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Candelario (Salamanca) y Fuentepelayo (Segovia).

Carreteras

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios nueve carreteras en las provincias de León y Zamora. Son todas vías secundarias y no hay ninguna de titularidad nacional.

De ellas, según la información consultada por la Agencia Ical, ocho se encuentran en León como la LE-4523, entre Otero de las Dueñas y Piedrasecha; LE-4503, entre Vega de Caballeros y Portilla de la Luna; LE-4517, entre Mora de Luna y Saguera de Luna; LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-126, a la altura de La Baña; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; la LE-5330, entre Igueñas y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto.