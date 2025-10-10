Castilla y León pasará el domingo a riesgo medio de incendios forestales

A partir de este domingo, Castilla y León dejará de estar en riesgo alto de incendios forestales, estado en el que ha permanecido durante los últimos cuatro meses, para pasar a una situación de riesgo medio , que se prolongará hasta el final del mes según informa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Objetivo: hacer frente a un otoño seco tras una campaña estival de incendios "catastróficos" que ha calcinado 24.000 hectáreas de arbolado en la comunidad.

El consejero Juan Calos Suárez-Quiñones ha explicado este viernes que se pasa a riesgo medio atendiendo a las condiciones meteorológicas actuales con días más cortos, noches más largas y mayor humedad, lo que facilita la prevención y extinción, a pesar de que sigue habiendo peligro de fuegos en el monte por la ausencia de lluvias. Si bien, afirma que el operativo previsto permitirá tener medios suficientes para acometer cualquier eventualidad que se produzca.

Respecto a la campaña de verano, el consejero ha reconocido que ha sido "terrible" y "compleja" en la que se han vivido, decía, unas circunstancias excepcionales. "Yo nunca he visto nada igual", afirma Suárez-Quiñones, en alusión alas condiciones climatológicas tan adversas que se produjeron en agosto.

Asimismo, el consejero avanza que se está trabajando en una reforma "muy relevante" para mejorar la prevención y la respuesta ante los incendios forestales, e insiste en que todas las administraciones tienen responsabilidades en la lucha contra el fuego.