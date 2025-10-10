Medina de Rioseco, capital de las artes escénicas

El Palacio de Pimentel ha acogido la presentación del Encuentro Internacional de Artes Escénicas para el 25º aniversario del Laboratorio Internacional Residui Teatro, que tendrá lugar en Medina de Rioseco del 13 al 18 de octubre, y que ha sido presentado por su alcalde -y vicepresidente 2º- David Esteban; Gregorio Amicuzi, Director artístico Laboratorio Internacional Residui Teatro; Luis Ibar, director Cartaphilus Teatro, Méjico; y Mónica de la Fuente, Lab India, Casa de la India.

El encuentro arranca con el acto de bienvenida para los participantes el lunes 13 a las 21:00 horas en el Teatro Principal María Luisa Ponte. Durante seis días, profesionales de teatro, la danza y el canto venidos de Italia, Méjico, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia y por supuesto España, realizarán actividades como talleres de actuación, clases magistrales, dramaturgia o improvisación, mesas redondas, debates sobre la creación artística, juegos dramáticos o dinámicas grupales y teatro de calle y presentaciones de espectáculos de diferentes disciplinas.

Abierto al público, el encuentro internacional de artes escénicas ‘La fuerza del grupo’ ofrece los siguientes espectáculos de primerísimo nivel. El martes 14 OCTUBRE a las 21.30 horas, El precio de la libertad, por el Laboratorio Internacional Residui Teatro en el Parque Duque de Osuna.

El miércoles 15 de octubre, a las 19:30 horas en el Ayuntamiento, Path of Memory, de Francia. A partir de las 22:00 horas y en el Teatro Principal María Luisa Ponte, Cenizas-Flores de Cartaphilus Teatro (Méjico).

Ya, el jueves 16 de octubre, Laboratorio Internacional Residui Teatro (Italia/Francia/Grecia) representará Travesía en la Plaza de Santa María a partir de las 19:00 horas. Mientras que la iglesia de Santiago acogerá el espectáculo Voices, de Teatr Brama polaco a las 21:30 horas.

Llegamos al viernes 17, con la puesta en escena de The Innana Project, de Theatre no theatre (USA–Italia) a las 17:00 horas en el museo de San Francisco. A las 21:30 horas, Vladimir Olshansky (Cirque du Soleil / Rusia / Italia) presenta Laughter en el teatro principal María Luisa Ponte.

El fin de fiesta tendrá lugar el sábado 18 con un espectáculo matutino a partir de las 11:30 horas también en el teatro dirigido al público infantil y familiar, con Rosa, la señorita azul, del Laboratorio Internacional Residui Teatro(España).

Ya, por la noche, a partir de las 21:00 horas, broche de oro con la fiesta internacional para toda la familia en la Plaza Mayor con Generando Territorio, con los espectáculos: The Mr and Mrs Bubble Show, Fabrica Athens (Grecia) y Enzarzadas – Mónica de la Fuente y Nazaret de la Fuente (España). Una vez finalizados, comenzará Walzer, de TTB Accademia delle arti sceniche (Italia).

Todos los artistas, acompañados de familiares, se alojarán en Medina de Rioseco, desarrollando todas las actividades incluidas en el programa del encuentro en espacios emblemáticos como son el museo de San Francisco, iglesia de Santiago, el teatro María Luisa Ponte. El Ayuntamiento pone a su disposición las instalaciones municipales y espacios públicos como la Plaza Mayor y casco histórico.