Dos muertos y un herido en una colisión frontal en la N-627, en Montorio (Burgos)

Como consecuencia del siniestro otra persona resultó herida

Ambulancia de Sacyl que se ha trasladado al lugar del suceso
Un varón y una mujer fallecieron hoy, y otra persona (de la que se desconoce sus datos) resultó herida, en una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta registrada en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio (Burgos), según informó el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2.

Las primeras llamadas alertaban de que al menos dos personas habían resultado heridas y se encontraban atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos. La sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un equipo médico de Burgos rural, dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, aunque posteriormente se anuló este último.

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer, y atendió a otra persona que había resultado herida.

