Castilla y León da respuesta a la demanda de vivienda para jóvenes

Buenas noticias para los jóvenes de la localidad burgalesa de Aranda de Duero y alrededores. Y es que la Junta impulsa la construcción de 38 viviendas colaborativas para alquiler joven en el municipio ribereño, con una inversión de 5 millones.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado este martes las obras del edificio ubicado en la calle Eduardo de Aviraneta. que incorpora zonas coworking y espacios comunitarios, y que tiene como objeto dar respuesta a la demanda existente de vivienda por parte de los jóvenes de la ciudad.

El edificio se divide en tres zonas diferenciadas en cuanto a su volumetría, con un bloque abierto compuesto por dos hileras paralelas de viviendas, con tres plantas sobre rasante cada una de ellas, y un módulo intermedio de dos plantas en el que se ubica la zona de las entradas y los espacios comunes, que une los dos anteriores.

La planta baja está ocupada por los portales del edificio, cuartos de instalaciones y dos zonas de coliving para uso de la comunidad, además de 6 viviendas en cada uno de los bloques (12), una de ellas adaptada.

En planta primera y segunda se disponen 6 viviendas en uno de los bloques (12) y 7 viviendas en el otro (14), con un espacio central comunitario de lavandería en la planta primera.

En la parcela se dispone de un aparcamiento exterior con 48 plazas, cuyo acceso se realiza por la calle Eugenio de Aviraneta.

Todas las viviendas tienen una superficie útil de 60m2, cuentan con salón-cocina equipada, 2 dormitorios, 2 baños totalmente equipados y terraza. La calefacción y agua caliente se proporcionan mediante conexión del edificio a la Red de Calor de Aranda de Duero.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Una vez finalizadas, estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años, favoreciendo el acceso a una vivienda moderna, eficiente y de calidad para este colectivo.

El departamento que dirige Suárez-Quiñones está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Burgos, actualmente, se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 355 viviendas con una inversión de 53 millones de euros distribuidas de la siguiente manera:

En alquiler, un total de 210 viviendas:

144 en Burgos (en construcción)

38 en Aranda de Duero (en construcción)

28 en Miranda de Ebro (en construcción

En venta, con un descuento del 20 por ciento a los jovenes de menos de 36 años, un total de 145 viviendas:

31 en Burgos Villimar (adjudicadas)

114 en distintos municipios de la provincia: Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental, entre otros, en los que se trabaja con los ayuntamientos en distintas fases.

A parte de estas, se han adquirido a la SAREB 20 viviendas y se rehabilitan en el programa Rehabitare un total de 71 viviendas, lo que supone 91 viviendas más que, sumadas a las anteriores, hacen un total de 446.