Castilla Termal Hoteles celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 30%

Castilla Termal Hoteles, cadena española de referencia que ofrece experiencias basadas en bienestar, lujo, gastronomía y patrimonio, se suma a la campaña del Black Friday un año más con atractivos descuentos que van hasta el 30%.

La promoción se aplica tanto a sus populares Bonos Regalo como a los productos disponibles en su tienda online, entre los que se encuentran el vino propio de la cadena –Converso–, miel artesana, café ecológico, cosmética natural certificada, etc.

Se trata de una oportunidad perfecta para adelantarse a las compras navideñas y evitar el estrés de última hora. Además, ya que los Bonos Regalo se pueden disfrutar durante los 18 meses posteriores a su compra, también se pueden aprovechar para regalar en otras fechas especiales, como San Valentín, el Día del Padre y el Día de la Madre. La cadena abrirá la venta privada a miembros del Tantum Club los días 17 y 18 de noviembre mediante un código promocional, mientras que el resto de usuarios podrá acceder a las ofertas entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre, abarcando también la celebración del Cyber Monday.

Escapadas a destinos únicos

Castilla Termal Hoteles propone múltiples escapadas a sus hoteles de cuatro y cinco estrellas dentro de sus Bonos Regalo, con o sin alojamiento, para todos los gustos y bolsillos:

● Escapada Termal: con hasta un 20% de descuento, incluye alojamiento, desayuno y acceso a piscina termal (piscina wellness en Castilla Termal Brihuega).

● ¡Nuevo! Bono 20 años de bienestar en Olmedo: con un 25% de descuento, incluye la Escapada Termal de un día de diario para dos personas y acceso al circuito de contrastes Patio Mudéjar en el establecimiento Castilla Termal Olmedo.

● Termal a tu gusto: con 15% de descuento, consistente en dos noches de alojamiento en hotel de cuatro estrellas, desayuno buffet, acceso ilimitado a la piscina termal y al gimnasio y experiencia relajante a elegir entre “Belleza para dos”, “Relajación termal” y “Belleza termal”.

Experiencias para compartir con los seres queridos

Para aquellos que quieran obsequiar a sus seres queridos con experiencias memorables, tienen a su disposición decenas de ellas, entre las que destacan:

● Masajes icónicos de cada hotel: con un 20% de descuento, Castilla Termal cuenta con bonos de masajes inspirados en la historia y el patrimonio del entorno de cada establecimiento, llamados “Masaje Mudéjar” (Castilla Termal Olmedo), “Masaje Shuka” (Castilla Termal Burgo de Osma), “Masaje Solares” (Castilla Termal Solares), “Masaje Monasterio” (Castilla Termal Monasterio de Valbuena) y “Masaje 1750” (Castilla Termal Brihuega).

● Sabor de amor: con un 15% de descuento, incluye menú degustación exclusivo compuesto por entrante, carne, pescado y postre, acompañado de vino y cava.

● Piscina termal: con un 30% de descuento, propone relajarse en el complejo hidrotermal con una duración de 120 minutos.

Regalos con alma: vino, miel artesanal, cosmética natural… La tienda online de Castilla Termal reúne productos emblemáticos que reflejan su filosofía de bienestar y sostenibilidad. Durante la campaña, los clientes podrán beneficiarse de un 15% de descuento en una amplia selección de packs de cosmética natural, elaborada con agua termal del manantial de Sancti Spiritus; así como en productos como el vino Converso (D.O. Ribera del Duero) con sello propio, café ecológico Supracafé y miel artesana de Fuentepalacios, entre otros.