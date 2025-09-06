Cerca de 700 aspirantes de León y Zamora participan en las pruebas de acceso a la Guardia Civil en la ULE

La Facultad de Economía de la Universidad de León acoge hoy los exámenes para el acceso a la Guardia Civil en los que participan cerca de 700 aspirantes de León y de Zamora, concretamente 465 hombres y 232 mujeres.

De estos aspirantes, algo más de medio millar son de la provincia de León, mientras que el resto proceden de la provincia de Zamora.

La Universidad de León es una de las 20 sedes de examen repartidas por todo el país, por las que pasarán un total de 27.614 opositores para acceder a alguna de las plazas de Guardia Civil. De ellos, el 32 por ciento son mujeres.

En Castilla y León, la otra sede de los exámenes para acceder a la Guardia Civil se encuentra en Ávila, donde se examinan más de 900 aspirantes procedentes de Valladolid, Salamanca, la propia provincia abulense y Segovia, mientras que los candidatos de Burgos, Palencia y Soria se examinan en Logroño.

A lo largo de la jornada se desarrollarán tanto los exámenes teóricos como los psicotécnicos. Se trata de un prueba tipo test sobre conocimientos generales, idiomas, ortografía y gramática, además del psicotécnico.

Previamente a esta jornada se ha llevado a cabo la prueba de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y, finalmente, un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.