La ciudad de Castilla y León donde es más barato alquilar: 555 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados

En Castilla y León el precio de la vivienda en alquiler ha descendido un -0,6% en su variación mensual aunque ha subido un 8 por ciento en su variación interanual, situando su precio en 9,76 euros por metro cuadrado al mes en julio, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La comunidad ha pasado de 723 euros a 781 euros por un piso de 80 metros cuadrados.

“El mercado del alquiler está encadenando subidas del precio a un ritmo fuerte desde hace meses, con un impacto directo en la economía doméstica de miles de familias, que ven cómo el acceso a la vivienda en alquiler se complica mes a mes", afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, para quien la escasez de oferta disponible, sumada a una demanda creciente, está acelerando el encarecimiento del alquiler en España.

Las comunidades con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son: Madrid con 21,55 euros/m2 al mes, Cataluña con 20,41; Baleares con 19,01; País Vasco con 16,99; y Canarias con 15,01 euros/m2 al mes.

En cuanto al orden de las provincias de Castilla y León con los precios de la vivienda en alquiler de mayor a menor son Segovia con 11,89 euros/m2 al mes, Salamanca con 10,07; Burgos con 9,59; Valladolid con 9,45; Zamora con 9,19; Ávila con 8,55;, Soria con 8,51; León con 8,49; y Palencia con 8,45 euros/m2 al mes.

Además, la ciudad de Zamora es la que más incrementos acumula en julio con un 38 por ciento. Le siguen las ciudades son: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (35,5%), Ávila capital (19,1%), Ponferrada (19,0%), León capital (17,3%), Valladolid capital (14,4%), Segovia capital (14,2%), Palencia capital (13,2%), Burgos capital (12,4%) y Salamanca capital (5,6%).

Finalmente, cabe señalar que cinco municipios sobrepasan los 10,00 euros/m2 al mes:

Segovia capital con 12,50 euros/m2 al mes

Burgos capital con 10,71

Salamanca capital con 10,20

Valladolid capital con 10,14 euros

Zamora, con 10,10 euros/m2 al mes.

Por otro lado, la ciudad en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico es Ponferrada (León) con 6,94 euros/m2 al mes y después le Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) con 7,82 euros/m2 al me