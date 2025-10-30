Los consejeros comparecerán para explicar los Presupuestos entre el 10 y el 14 de noviembre y el pleno a la totalidad tendrá lugar el día 20

Las Cortes admitieron hoy a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026 registrado por la junta, tras el examen por la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento regional. El documento será publicado mañana en el Boletín Oficial de las Cortes, y los consejeros del Gobierno regional podrán registrar su petición de comparecencias hasta el próximo 4 de noviembre.

El día 5, se procederá a la calificación por parte de la Mesa de la Comisión de las solicitudes de comparecencia. Los diez consejeros de la Junta darán explicaciones sobre el proyecto de presupuestos de sus respectivos departamentos entre el 10 y el 14 de noviembre, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, como recoge Ical.

Así se recoge en el calendario de tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 acordado hoy por la Mesa de las Cortes, que fija el 17 de noviembre como la fecha límite para la presentación de enmiendas a la totalidad de los grupos, que serán calificadas ese día.

El día 18, se procederá a una reunión de la junta de Portavoces y la Mesa, para ordenar el debate a la totalidad, que se celebrará en el pleno del día 20. Asimismo, al día siguiente se cierra el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que serán calificadas en la jornada posterior.

Los días 1 y 2 de diciembre se procederá al informe d ella Ponencia, del 4 al 12, al dictamen de la Comisión; el día 18 del último mes del año se reunirá la Junta de Portavoces y la mesa; y los días 22 y 23 se desarrollará el pleno de debate de enmiendas parciales que cerrará la tramitación del presupuesto. El 29 se procederá a la certificación por las Cortes de la Ley aprobada y su remisión a la Junta.