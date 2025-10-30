Deep Purple vuelve al festival Músicos en la Naturaleza y actuará el 4 de julio de 2026

La banda británica de hard rock Deep Purple vuelve al escenario del festival Músicos en la Naturaleza, organizado por la Junta de Castilla y León en Hoyos del Espino, en plena sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, con una actuación el 4 de julio de 2026.

Deep Purple ya estuvo en el festival en el año 2013, acompañados en esa ocasión por Rosendo, en un espectáculo que cosechó muchos éxitos, ha recordado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ha avanzado que tienen comprometido un segundo artista, también de calado internacional, pero todavía no está firmado el contrato y, "aunque le hubiera gustado anunciarlo hoy", prefieren esperar a estar "absolutamente seguros" para anunciar el segundo nombre del cartel de la que será edición número 19.