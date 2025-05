El PP denuncia la "dejadez" del ayuntamiento socialista de León: "Pasan de todo"

El PP en el Ayuntamiento de León denuncia que la cafetería del Estadio Hispánico de la ciudad está cerrada desde mediados del mes de septiembre, a pesar de que el contrato fue adjudicado en la Junta de Gobierno Local del 30 de junio de 2023 por un importe de 33.310 euros y una duración de dos años.

Además, aseguran que, mientras que en este momento una máquina de ‘vending’ hace las veces de cafetería desde hace meses, en verano cubrió el servicio un quiosco colocado al lado de la piscina estival, de forma que “apenas ha estado abierta al público unas semanas desde que se adjudicó el contrato”, así como que el establecimiento hostelero “debería estar en funcionamiento hasta el 30 de junio de este año”.

“Hoy en día la trapa está bajada y una máquina expendedora cumple la función de bar en unas instalaciones que cuentan con cientos de usuarios, ya que albergan dos piscinas cubiertas, canchas deportivas para fútbol, fútbol sala, voleibol, gimnasia artística, gimnasio, squash, pádel o pista de atletismo, además de acoger cursillos de natación y múltiples actividades más, como las que tienen allí programadas los clubes de natación de la ciudad, con cientos de niños matriculados”, apuntan en el PP leonés.

Asimismo, afirman que “ningún documento acredita el desestimiento del adjudicatario” que es “quien ha colocado la máquina expendedora de cafés y refrescos”, y quien “está accediendo a otros contratos municipales”.

Para los ‘populares’ leoneses, este supone “otro caso de la dejadez del equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de León, al que acusaron de “pasar de todo y darle igual si se cumple un contrato o no, o si los usuarios de una instalación cuentan con un servicio que pagamos todos o no, porque no hay ningún tipo de vigilancia ni control”.

En este sentido, el PP municipal recuerda que ha denunciado “en numerosas ocasiones” la “degradación” que están sufriendo las instalaciones municipales, especialmente deportivas, en los últimos años y que, en el caso de los tres pabellones con piscinas de invierno -Hispánico, Palomera y Salvio Barrioluengo-, “roza el cachondeo” si no fuese porque cientos de usuarios, tanto de León como de fuera del municipio, las utilizan.

Unas dependencias que, tal y como resaltaron, “continuamente están cerradas por obras, son abiertas al público y cerradas al cabo de semanas, incluso días en un bucle infinito”, mientras que cuentan con “unas zonas comunes en un estado lamentable, sin apenas limpieza y con cierres inexplicables”.

En este sentido, trasladaron que el último caso ocurrió en Semana Santa, cuando el equipo de Gobierno “tuvo la feliz idea de dejar abierta al público tan solo una piscina de las siete que tiene el Ayuntamiento”, lo que provocó “un montón de quejas” y obligó a “abrir una segunda piscina, a la que no se pusieron ni corcheras para separar las calles”.