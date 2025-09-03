Descubre el pueblo que cuenta con un idioma único, con referencias al árabe, euskera y francés

La geografía española cuenta con una extensa y rica variedad lingüística. Es la herencia de los numerosos pueblos que se han asentado a lo largo de los siglos por toda España, y donde a día de hoy nos quedan restos de su patrimonio y también de su cultura, a través de un lenguaje y peculiar. Es verdad que aunque el idioma oficial es el castellano, también se hablan otras lenguas en territorio español como el catalán, el gallego, el valenciano o el vasco. Y también otros menos minoritarios, uno de ellos por ejemplo es el bable.

Pero también hay lugares que tienen su vocabulario particular, que sin llegar a ser un idioma, tiene su semántica propia y que es natural de un pequeño pueblo de Segovia que es Cantalejo. Allí pervive la "gacería" o el "briquero". Se trata de una variante lingüística que data de los siglos XII y XIII que solamente se utiliza en esta localidad segoviana.

Su origen, cuentan que surge con motivo de lass últimas fases en la repoblación al sur del Duero, al desplazarsen hasta estas tierras del norte de la Península muchas personas atraídas por las rebajas y ventajas fiscales. Aunque continúa la discusión toda vía hoy, se sugiere que su aparición se debe a la mezcolanza de hablantes de gallego junto a los habitantes de la zona, hablantes del antiguo castellano.

Según señala la tradición, la gacería, también conocida como briquero, se encuentra asociada a los fabricantes de trillos y otras herramientas de labranza. También, otras fuentes señalan de la importancia del árabe, al vivir en la zona personas de origen múdejar. Asimismo se pueden encontrar referencias de otras lenguas como el francés o el euskera e incluso el árabe.

En la actualidad comprende unas 500 palabras, con una pronunciación idéntica a las reglas fonéticas de la lengua castellana, aunque cuenta con una semántica propia, por la que la misma palabra puede adoptar distintos significados atendiendo a la posición en la frase, por lo que muchos expertos consideran que no se puede decir que estamos ante un idioma, sino ante un código lingüístico que utilizaban los grupos laborales.

Y ya si deambulamos por las calles de Cantalejo, nos encontramos con una población, situada entre tierra de pinares y cereales, con bastantes atractivos, y que se ha convertido en un importante centro comarcal en la provincia. No podía falta el Museo del Trillo, con una amplia colección de aperos de labranza y maquinaria. En el siglo pasado en Cantalejo se fabricaban cada año entre 30.000 y 60.000 trillos.

Iglesia de San Andrés en Cantalejo Segovia Turismo

Más lugares que no debemos perdernos es la Iglesia de San Andrés. Un edificio postmedieval en el que se mezclan varios estilos, que van desde el gótico al neoclásico, pasando por el barroco. Se inició en el año 1698 por la nave del lado norte y se acabó en el año 1807, cuando se remataron las sacristías. La monumental iglesia de San Andrés, construida en piedra rosada, tiene como elemento más significativo una esbelta torre de cuatro cuerpos. Su planta se distribuye en tres amplias naves, separadas por pilares y que están cubiertas con bóvedas de crucería estrellada. En el interior destaca el retablo mayor, de estilo neoclásico, y que alberga una imagen de San Andrés.

Y otro edificio artístico y religioso es la Ermita de Nuestra Señora del Pinar: De origen románico, se encuentra al oeste de la localidad a unos tres kilómetros, y que fue residencia templaria en sus tiempos. Un lugar único a descubrir y con bastante encanto.