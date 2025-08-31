Una mujer gana 9 millones en la lotería y en lo primero que piensa es en compartir el premio con excompañeros de oficina

Una mujer de Indiana, EE UU, ha logrado un sueño extraordinario al ganar más de 9.9 millones de dólares en la Lotería de Hoosier, pero lo verdaderamente sorprendente es su decisión de compartir el premio con cuatro de sus antiguos colegas. El grupo, conocido como "Milly's Lottery Pool", está formado por cinco amigos que se conocieron trabajando juntos en una fábrica en Columbus, y que han jugado a la lotería de manera conjunta durante más de una década.

La suerte le ha sonreído al grupo el 16 de agosto, cuando Milly compró el boleto premiado en una gasolinera local. Dos días después, al escanear el boleto mediante la aplicación oficial, confirmó la noticia que cambiaría sus vidas para siempre, enviando un mensaje de emoción a sus compañeros: "¡Dios mío! ¡Todos, lo logramos! ¡Ganamos!".

Las reacciones de los integrantes del grupo fueron diversas y reveladoras. Tony recordó que estaba cenando cuando recibió la noticia, quedándose sin apetito ante la impresión. Kendra, por su parte, inicialmente creyó que se trataba de una broma cuando se había enterado, hasta que ha confirmado la veracidad del premio. Jenny ha decidido crear un momento especial para revelar la noticia a sus hijos adultos, reuniéndolos estratégicamente para compartir la increíble sorpresa.

Un premio compartido, una amistad fortalecida

Roxanne, la quinta integrante, ha recibido la información justo antes de un crucero por Alaska. A pesar de la tentación de cancelar su viaje, ha optado por continuar con sus planes, mientras el grupo esperaba su regreso para hacer oficial el cobro del premio.

El 28 de agosto, "Milly's Lottery Pool" se ha reunido en la Oficina de Pago de Premios de la Lotería de Indiana en Indianápolis. Han elegido recibir el premio en efectivo, lo que ha significado 4.682.171 dólares para repartir entre los cinco miembros. Cada uno ya tiene planes específicos para el dinero, que incluyen adquisiciones como vehículos y viviendas, además de destinar una parte a ahorros.

La directora ejecutiva de la Lotería de Hoosier, Sarah M. Taylor, ha destacado la singularidad de este premio, enfatizando cómo el hecho de que un grupo de amigos lo haya ganado juntos le otorga un toque extra de emoción. Este evento no solo representa un golpe de suerte, sino que también resalta el valor de la amistad y la colaboración a lo largo de los años.

Es importante mencionar que este no es un caso aislado para la Lotería de Hoosier. Previamente, habían repartido otros premios significativos, incluyendo uno de 42.5 millones de dólares el 12 de marzo, que fue el mayor en la historia de la lotería estatal y el tercero más alto en Estados Unidos en 2025.