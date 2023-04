Detienen a un hombre en León por un robo con intimidación

La Policía Local de León ha detuvo en la noche de este sábado 29 de abril a un hombre por un robo con intimidación, informaron fuentes del Consistorio de la capital leonesa. El detenido primero pidió dinero a la víctima y, ante su negativa, le mostró un cúter con ánimo intimidatorio y de forma violenta le arrancó el bolso. Tras ello emprendió la huida hasta ser alcanzado por tres personas, que le mantuvieron retenido hasta la llegada de los agentes.

Por otro lado, los efectivos policiales también revisaron este sábado 29 de abril el exceso de veladores de las terrazas de varios locales a los que habían avisado el día anterior para su retirada. En esas tareas de comprobación, un bar no había cumplido con el aviso y seguía manteniendo más veladores de los autorizados, hecho por el cual el propietario del local fue sancionado.

Asimismo, los agentes denunciaron a otros dos bares por infringir la ordenanza de protección de la convivencia al ejercer su actividad musical a gran volumen y con las puertas abiertas. Además, uno de ellos empleaba equipos de reproducción musical no autorizados en su licencia. Este mismo caso se dio en otro bar en el que los agentes comprobaron que no el propietario había retirado los equipos no autorizados, tal y como se le había solicitado.