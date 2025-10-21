La Diputación promociona la marca Alimentos de Valladolid en el Salón Sur Wines & Gourmet de Málaga

La Diputación de Valladolid, a través de su marca Alimentos de Valladolid, ha participado en el Salón Sur Wines & Gourmet de Málaga. El encuentro ha reunido a los principales profesionales del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), alimentación gourmet y distribución, convirtiéndose en una cita de referencia en el panorama enogastronómico del sur de España.

El stand de Alimentos de Valladolid contó con la participación de 14 empresas de la provincia, que han mostrado una cuidada selección de productos de excelencia reconocidos tanto dentro como fuera de España: Elías Mora, Rodríguez y Sanzo, Hidromiel Beekinga, Liberso, Dominio Lubiano, Bodegas Ogón, Arbás Viñedos y Bodegas, Mucy, Pistacyl, Bodegas Laderas de Valverde, Dulces El Toro, La Biotica, Bodegas Ébano y Bodegas Diez Siglos de Verdejo. En el acto participó el responsable de la marca “Alimentos de Valladolid”, Francisco Fuentes

Además, el espacio expositivo incluyó una mesa especial dedicada a la Milla de Oro del Vino de Valladolid, destinada a promocionar la oferta enoturística del territorio. Entre los asistentes se sorteó una experiencia enoturística para dos personas.

Dentro del programa oficial de actividades, Alimentos de Valladolid ha ofrecido una cata exclusiva con los vinos ganadores del Concurso ‘Vino de Museo’ del Museo Provincial del Vino de Peñafiel, para que los asistentes tuvieran la oportunidad de descubrir vinos únicos de la provincia.

Esta acción supone el cierre del ciclo promocional desarrollado por la Diputación de Valladolid en Málaga durante 2025, que ha incluido iniciativas como la presentación oficial de Alimentos de Valladolid en abril con KISS FM, el acto promocional con Nacho Duato, distintos eventos gastronómicos y la participación como Destino Invitado en la Feria de Málaga 2025.

Con estas acciones la institución provincial pretende promocionar nacional e internacionalmente los productos agroalimentarios de la provincia, del sector vitivinícola y la consolidación de Alimentos de Valladolid como marca de territorio de referencia de la despensa vallisoletana.